ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يجري تحليل رابيد تيست استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع. 

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أكد سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي،  سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة طنطا

الأهلي: سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة الترسانة

مصدر بالأهلي يكشف موقف محمود كهربا من نهائي القرن

دعواتكم.. أول تعليق مؤثر من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

مصادر: حسم موقف كهربا من نهائي إفريقيا الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

شاهد.. سيشن الموز لـ سلمى الشيمي فتاة فيتوسيشن الأهرامات

إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا

خطر يهدد مليار شخص حول العالم.. تفاصيل

رسميا.. أمير عادل في الزمالك 4 مواسم (صور)

صحفي مغربي يهاجم الكاف.. ويكشف موقف نهضة بركان من خوض السوبر الأفريقي

رونالدينيو الدنمارك.. تعرف على أرقام أمير عادل بعد توقيعه رسميا لـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة منى زكي وأحمد حلمي بعد ظهورهما بمهرجان القاهرة.. صور

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني؟

تحمي من كورونا.. دراسة تنصح بتناول هذه المكونات الطبيعية