صندوق تحيا مصر يدعم معمل المحاكاة بطب عين شمس بنماذج للتعليم السريري

استقبلت كلية الطب جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد الكلية والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. إيمان يحيى مدير معمل المحاكاة بكلية الطب، وفد صندوق تحيا مصر والذي يواصل إسهاماته في دعم معمل المحاكاة بالكلية، حيث أهدى صندوق تحيا مصر عددًا كبيرًا من نماذج المحاكاة المستخدمة لتدريب الطلاب على طرق الكشف السريري، بما يدعم التعليم بشكل أكثر ملائمة.









يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس برئاسة أ.د. محمود المتيني وصندوق تحيا مصر.









وأوضحت الدكتورة شهيرة سمير أن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرص أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطالب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.





وأضافت أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزًا تدريبيًا للمحاكاة معتمد دوليًا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.









وفي سياق آخر تحرص جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتيني على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.





وتحرص الجامعة على نشر الوعي بقيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بمحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله؛ إيمانًا بأن ذلك بمثابة السبيل الأمثل لنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري.





هذا وقد اهتمت جامعة عين شمس خلال العام الماضي ومنذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تنظيم وإقامة عدد من الفعاليات التوعوية من بينها ندوة " محاربة الفساد إجبار وليس اختيار لتطور الدولة " والتي أقيمت في إطار الموسم الثقافي للجامعة، وكذلك المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" وغيرها من الفعاليات.



