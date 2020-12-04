دعاء يوم الجمعة للحبيب .. أفضل الأدعية لعلها ساعة إجابة

دعاء يوم الجمعة للحبيب.. هناك كثير من الأدعية التي تقال يوم الجمعة للحبيب، حيث يبحث كثيرون عن دعاء يوم الجمعة للحبيب؛ ففي يوم الجمعة ساعة استجابة لا يرد الله فيها الدعاء كما أخبرنا النبي- صلى الله عليه وسلم-. وتقدم لكم "صدى البلد" أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها للحبيب، و تشمل دعاء يوم الجمعة للحبيب.

دعاء يوم الجمعة للحبيب ١- (اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني مالا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه).



٢- (أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملًا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرًا يقهر عدوك وذكرًا يشغل وقتك وعفوًا يغسل ذنبك وفرجًا يمحو همك).

٣- (اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك).

٤- (اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم).





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أقوى دعاء للحبيب مكتوب

١- (اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).

٢- (اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه).

٣- (يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين).





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دعاء للحبيب من القلب:

١- (اللهم إني أحبه أكثر من حبي لنفسي اللهم لا قوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل أذى يا الله).

٢- (اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره).

٣- (يا رب هو حبيبي، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى).

٤- (ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته).

٥- (اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني).





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أدعية للحبيب بالتوفيق:

١- (اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني).

٢- (اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين).

٣- (اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب).

٤- (اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي).

٥- (اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي).

٦-( اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي).



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دعاء للحبيب بالرزق:

١-(اللهم ياحنان يا منان افتح لـ "الاسم" أبواب الرزق الحلال واغنيه بحلالك عن حرامك يا رزاق يا كريم اللهم ارزقنا راحة البال).

٢- (اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق).

٣- (اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين).

٤- (اللهم ارزقه السعادة الدائمة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب وبشره بأجمل الأقدار).

٥- ( اللهم حقق له ما يتمنى وارزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال، اللهم إني استودعتك أموره كلها مستقبله رزقه وتوفيقه يا رب، اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وابعد عنه كل أذى).

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دعاء بالشفاء للحبيب:

هناك العديد من الأدعية المأثورة من القرآن والسنة والاستشفاء المريض ومنها:

١- قال رسول الله: "بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِر".

٢- بسمِ الله الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّات".

٣- قراءة سورة الفاتحةعلى المريض، قال تعالى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ".

٤- قراءة المعوذتين على المريض؛ وهي سورة الفلق، قال تعالى: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، وسورة الناس، قال تعالى: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

٥- قراءة سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد).

٦- قراءة آية الكرسي: (اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم).

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دعاء للحبيب البعيد:

١- ( اللهم اسألك لقاء مع حبيبي البعيد).

٢-( اللهم يا رب يا سميع يا مجيب يا رب اسألك أن تقرب لي ذاك البعيد عني والقريب لروحي اللهم حنن كل ما فيه لي وسخرني له وسخره لى واجمعنا بالحلال واسعد قلبي بقربه يارب ياحبيبي اللهم اجبرني يا جبار يا مغيث أغثني).

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دعاء للحبيب الميت:

وردت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية للميت، ومن هذه الأدعية:

١- (اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).

2- (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار).

3- (اللَّهمَّ إنَّ فلانا بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ).

دعاء اخر ساعة من يوم الجمعة

في يوم الجمعة ساعة استجابة لا يرد الله فيها الدعاء كما أخبرنا النبى- صلى الله عليه وسلم-؛ فدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة يستحب للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء لعله يوفق ساعة استجابة الدعاء.

ورأى معظم العلماء أن ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة تكون بعد العصر وقبل المغرب، ورأى القول الآخر أنها بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.



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و من أفضل الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الإنسان لنفسه ولغيره:

" اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن".

" اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك".

" اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين".

" اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت".



" يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء".



" اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك".



" اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين".



" اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك".



" اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم".



" اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى".



" اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين".