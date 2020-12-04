رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: 30 مليون دولار قيمة الإيجارات والأقساط الخاصة بقروض الطائرات شهريا .. ونسبة الإشغال لدينا وصلت إلى 60%

رشدي زكريا:

= نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا إلى 60%

= 30 مليون دولار قيمة الإيجارات والأقساط الخاصة بقروض الطائرات شهريا

= قرض الـ 3 مليارات التي حصلنا عليها من بنكي مصر والأهلي لسداد قروض وإيجارات الطائرات





كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، قيمة الإيجارات والأقساط الخاصة بقروض الطائرات التي تسددها الشركة شهريا موضحا أنها تقدر بنحو 30 مليون دولار، مؤكدا على التزام الشركة بسداد كافة القروض الخارجية.





وأكد رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدنى لمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة، أن مصر للطيران ملتزمة بسداد أقساط القروض والإيجارات في مواعيدها بالرغم من الظروف التي تمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن قيمة قرض الـ 3 مليارات التي حصلت عليها الشركة من بنكي مصر والبنك الأهلي يتم استخدامه في سداد قروض وإيجارات الطائرات للشهور المقبلة.





وأضاف الطيار رشدى زكريا، أن نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا إلى 60%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 40% من نسبة تشغيل العام الماضي على جميع الرحلات ، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قد تفقد اليوم مشروع المشاية الكهربائية، التي تربط بين مبني الركاب رقم ٢ الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران و الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارةالشركة القابضة لمصر الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شئون الطيران.





ويهدف المشروع إلي رفع مستوى الخدمه المقدمه بمبنى الركاب 2 وتحسين مستوى خدمة انتظار السيارات لــرواد المبنى وكذا تنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبني الركاب فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق.





واستمع إلي شرح تفصيلي عن مراحل انشاء وتنفيذ المشروع وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة حيث يشمل المشروع مشاية كهربائية مغطاة بطول ٣١٠ متر و كوبري بطول ٦٠ متر و عرض ٧،٥٠ متر من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2) بالإضافة الى عدد 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية بالإضافة إلى منطقة إنتظار (HUB) بمساحة ١٢٠٠ متر مربع تشمل مساحات تجارية ودورات مياه كما تم إعادة تنسيق المنطقة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 لتشمل أماكن انتظار للاتوبيسات السياحية وكافتريات، وغرف إدارية للشرطة والمراقبة .





وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 35% حتي الآن وسيتم الانتهاء منه فى اواخر شهر يونيو 2021.