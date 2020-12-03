"كل سنة وانتي حته مني" .. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته تمارا

نشر نجم مسرح مصر حمدي المرغني صورة جديدة برفقة زوجته اسراء وبنته، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق عليها: "زي انهارده من سنه أتولدت ضحكتنا وفرحتنا وسر سعادتنا ربنا يحفظها ويبارك فيها 👶❤️"

وأضاف: " سنه كلها عياط وضحك ودكاترة وشقاوة سنه كلها حنية وحُب منها بلا مقابل أو هدف سنه كلها خوف وقلق عليها سنه كلها كلام بالهمس وهي نايمة وصراخ ودوشة منها وأحنا نايمين كانت أجمل سنه في حياتنا وان شاءالله كل السنين الجاية أحلي وأجمل بوجودها معانا ربنا يبارك فيها ويبعد عنها كل شر "🙏❤️

وتابع: "كل سنه وأنتي حتة مني كل سنه وأنتي نبض قلبي كل سنه وأنتي بنتي وحبيبتي كل سنه وأنتي دلوعة ماما وحبيبة بابا 🎂كل سنه وأنتي أجمل تمارا❤️"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالاتي:

- خطفتوا قلبيي بصوره 😂❤

- ربنا يحفظهالك يا رب 😍😍

- الله على الكلام الجميل ده كلامك حلو اوى ياحمدى❤️

جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.





يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.





المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





ويعد مسلسل اتنين في الصندوق البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.





وشارك أيضا حمدي في مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.