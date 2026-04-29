تحت تأثير الكحوليات.. حبس عامل خردة هشم زجاج سيارة مالك مركز صيانة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عامل خردة لتكسيره زجاج سيارة مالك مركز صيانة.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بترويع المواطنين وتحطيم زجاج سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من (مالك مركز صيانة، ومحاسب - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بزجاج السيارات ملكهما.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كونه كان متعاطياً مواد كحولية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.