القبض على ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/الجارى تبلغ لقسم شرطة الساحل من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص) لدأبه على التعدى عليها بالسب بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره من ثلاثة أشهر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





