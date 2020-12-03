أيمن يونس: باتشيكو مستمر مع الزمالك وله جميع الصلاحيات الفنية

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي باتشيكو، مستمر مع الفريق ولن يرحل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "أعدنا شحن معنويات باتشيكو وباقي أعضاء الجهاز الفني".
وواصل: "تم عرض 8 لاعبين على باتشيكو وهو له جميع الصلاحيات في اختيار الأنسب للفريق من الناحية الفنية".
وفي سياق متصل، أعلن طارق يحيي استضافة قناة الزمالك، للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، عبر برنامج "زملكاوي" خلال الأيام المقبلة.
وأوضح يحيي: "باتشيكو سيحدد الموعد المناسب للحلول ضيفًا على برنامج زملكاوي والحديث عن جميع القضايا الخاصة بفريق الكرة بالنادي".
وأتم: "سأرحب بزميلي خالد الغندور لتقديم الحلقة برفقتي حال حضور باتشيكو في أحد الأيام المخصصة لظهوري على الشاشة".