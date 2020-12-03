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رياضة

أيمن يونس: باتشيكو مستمر مع الزمالك وله جميع الصلاحيات الفنية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:53 م
باتشيكو
باتشيكو
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عبدالله هشام
قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، مستمر مع الفريق ولن يرحل.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك: "أعدنا شحن معنويات باتشيكو وباقي أعضاء ‏الجهاز الفني".‏

وواصل: "تم عرض 8 لاعبين على باتشيكو وهو له جميع الصلاحيات ‏في اختيار الأنسب للفريق من الناحية الفنية". ‏

وفي سياق متصل، أعلن طارق يحيي استضافة قناة الزمالك، للمدير الفني البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، عبر برنامج "زملكاوي" خلال الأيام المقبلة.‏

وأوضح يحيي: "باتشيكو سيحدد الموعد المناسب للحلول ضيفًا على ‏برنامج زملكاوي والحديث عن جميع القضايا الخاصة بفريق الكرة ‏بالنادي".‏

وأتم: "سأرحب بزميلي خالد الغندور لتقديم الحلقة برفقتي حال حضور ‏باتشيكو في أحد الأيام المخصصة لظهوري على الشاشة".
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