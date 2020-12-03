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توك شو

رامي رضوان: كورونا صعبان عليا وأنا اللي هخلص عليه

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:39 م
رامي رضوان - أرشيفية
رامي رضوان - أرشيفية
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا، وإجراءات العزل المنزلي التي يتبعها، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا عندما شعر بالأعراض وتأكد من إصابته عندما ثبتت إيجابية المسحة.

ومازح «رضوان» الإعلامية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»: «صعبان عليا كورونا وانا هخلص عليه رغم أنه فيروس دمه تقيل ولكن انا مؤمن بالله عز وجل».

وقال رامي رضوان إنه شعر منذ أيام بألم في الجسم وصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق، وبعدها عزل نفسه تماما والتزم بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتابع: «منذ لحظة الاشتباه عزلت نفسي في غرفة منزلي ولم أخرج منها تماما بعد التأكد من إصابتي مراعاة للأسرة حتى لا ينتقل إليهم الفيروس، واعتذرت عن عملي ومشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي بسبب الاشتباه بكورونا»، موضحا أنه تواصل مع الأطباء المتخصصين ليتناول برتوكولات العلاج حسب حالته.

وأضاف «رضوان» أنه أصيب رغم أنه ملتزم بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة معظم الوقت، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يأتي من حيث لا ندري، ولا يعرف سبب إصابته حتى الآن.

ووجه «رضوان» رسالة للمصريين : «حان الآن وقت الالتزام بارتداء الكمامة، وأطالب الجميع بالتباعد التام والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا».

وأوضح أن بداية الشهر الجاري شهدت ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وعلى الجميع توخي الحذر والالتزام للحد من انتشار الفيروس، قائلا: "فيروس كورونا دمه تقيل لكن معنوياتي مرتفعة وساتمكن من القضاء عليه".

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