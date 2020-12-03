من غدٍ.. غلق جزئي لطريق الواحات بالجيزة بالاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء القيام بتنفيذ أعمال رفع مستوي الإضاءة لطريق الفيوم الجديد بأعمدة انارة حديثة ( هاي ماست ) فسوف تقوم شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهي الشركة المنفذة للأعمال بإجراء قطع عرضي لطريق الواحات في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لبوابه حورس الخاصة بقطاع حدائق الاهرام.





ونوهت محافظه الجيزة انه سيتم اجراء غلق جزئي لطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار اليه ابتداء من يوم الجمعة الموافق4/12/2020 وحتى صباح يوم السبت الموافق 5/12/2020 علي ان تكون الاعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا طوال فتره الاعمال و ذلك دون تعطيل الحركة المرورية .





وأشارت محافظة الجيزة ان الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافه وسائل الامن الصناعي و المساعدات الفنية اثناء الاعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع .





من ناحية أخرى اجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بحديقة النيل بمنطقة الجلاتمه بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتجهيزها من خلال وزارة المارد المائية والرى كمتنزه للمواطنين والتى تتميز بموقع استراتيجي كونها مطلة علي النيل . أشار المحافظ ان اعمال التطوير شملت زيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وصيانتها وتركيب أسوار حديدية جديدة وتزين الممشى السياحى داخل الحديقة وزراعة العديد من أشجار الزينة الإضافية التي تصفى لمسة جمالية على الحديقة. أكد المحافظ انه جارى التنسيق مع وزارة الري لدراسة مدي أمكانية أستغلال قطعة أرض فضاء لتجهيزها كساحة أنتظار وأكشاك حضارية لخدمة المترددين على الحديقة .





وخلال الجولة وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة رد الشئ لإصله بطريق المناشي لما يشهده الطريق من كثافات مرورية عالية كأحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمركز حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين .





كما تابع راشد اعمال رصف طريق محطة ومدخل ابو غالب بمنشأة القناطر والجارى تطويره ورصفه بطول 2 كم وبعرض 7 م حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية الاولى وجارى استكمال الاعمال .





رافق المحافظ خلال الجولة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم جهاز شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الكهرباء ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر .



