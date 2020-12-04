البابا تواضروس: يوم القرعة الهيكلية لاختياري كان صعبا وصليت حتى لا أنالها.. أنا تلميذ بمدرسة البابا شنودة.. أحن لوالدتي وأختي الصغيرة كثيرا.. أبكي حين أقابل شخصا أرى الكنيسة صغيرة في عينيه

البابا تواضروس :

يوم القرعة الهيكلية لاختياري كان صعبا وصليت حتى لا أنالها

أنا تلميذ بمدرسة البابا شنودة والبعض يريدني أكون نسخة منه

أبكي حين أقابل شخصا أرى الكنيسة صغيرة في عينيه

جائحة كورونا حول العالم أثرت على أداء الكنائس وتقليل الحضور

هناك صخب على السوشيال ميديا يصل إلى حد الفوضى

95 % من الأخبار الكاذبة على الإنترنت وشبكات التواصل

95 % من الأخبار الكاذبة على الإنترنت وشبكات التواصل

مكتبي مفتوح للجميع ورقم هاتفي لم يتغير منذ عام 1997

حمدي رزق في برنامج " نظرة "المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم .

بطريرك الكرازة المرقسية ، ضيفا على

وكشف البابا تواضروس حكايات وأسرارا لم تذع ولم تروَ من قبل، ويطلق مجموعة من الوصايا للناس " منها يوم اختياره يوم القرعة الهيكلية لاختياره كان صعبا وصليت حتى لا أنالها وعن الحنين لوالدته وأخته الصغيرة التي توفيت.

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن يوم القرعة الهيكلية لاختياره كان صعبا، وكان يصلي حتى لا ينالها.





وأضاف تواضروس خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: " تحدثت مع والدتي وكانت مريضة ولا تريد أن يتم اختياري وأنا كذلك لأنها مسئولية كبيرة وفي ذلك الوقت كنت أتواجد بين البحيرة والإسكندرية .





وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "كنت أ علم كم العبء الكبير وكنت مرتاحا فى خدمتى"، مؤكدا أنه عند إذاعة القرعة على الراديو، وطفل القرعة كان يسمى بيشوي وبعد دقائق تم الاختيار وكان قلبه يرتجف وشعر بالخوف ومازال لديه نفس الإحساس حتى الآن.





أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الفترة بين القرعة التي تمت والتجليس كانت أسبوعا، وقال: إنني أشتاق لأيامي في الدير لأنني كنت أعيش وسط الآباء وأخواتي.

وأضاف تواضروس الكنيسة الآن ممتدة إلى 100 دولة حول العالم.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن جائحة كورونا للدول أثرت على أداء الكنائس وتقليل الحضور.



وأشار تواضروس إلى أن مسئولية البابا مسئولية ضخمة جدا ويكفي أن يقال لك إن دم الرعية منك.





قال البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إنني أ عامل من يهاجمني بالهدوء، لأن هناك صخبا على السوشيال ميديا وازداد حدة وفوضى وهناك شكل من أشكال ربما البعض يكون قاصد اللى هو بيعمله ويكون مدفوع".

وأضاف البابا تواضروس أن البابا شنودة تم ترسيمه اسقفا عام 1962 واستمر لمدة 10 سنوات وقبل أن يذهب إلى القاهرة يذهب الى الدير وعام 1971 اختير بطريرك للقاهرة واستمر حتى عام 2012 ولمدة 50 سنة .

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن هناك العديد من التصرفات تمثل خروجا عن المألوف وهناك عقول لا تقبل ولا تفهم وتنساق بشكل غير علمي .

البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة المصرية ليست صغيرة وتدار بلوائح وقوانين، مؤكدا انها لا تدار بأي أهواء شخصية. أكد

وأضاف تواضروس أن هناك معهد التدريب الكنسي والتنمية ويعلم الخادم كيفية التعامل مع الكنيسة كمؤسسة.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن التعامل مع الكنيسة كمؤسسة لا يمسها كعقيدة لان العقيدة ثوابت لا ويجد بها اى تغيير.

وأشار تواضروس إلى أن أكثر من 95% من الاخبار الكاذبة على الانترنت وشبكات التواصل الإجتماعي.

قال البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحن إلى فترة عمله كراهب وخادم فقد كانت فترة هادئة متابعا: كنت اتحكم في وقتي.

وأضاف البابا تواضروس قائلا: "أنني أحن لوالدتي واختي الصغيرة التي كانت بمثابة ابنتي مشيرا إلى أن والدي توفي وكان عمرها صغير".

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قائلا: أن والدتي هى من ربتنا مؤكدا أنها ترملت بسن صغير وكان عمرها 34 سنة وتعليمها محدود وواجهت العديد من الصعاب ونجححت في تربيتنا الـ 3 أشقاء" .





قال البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن مكتبه مفتوح للجميع ويقوم بالرد على جميع الرسائل، مؤكدا أن رقم هاتفه كما هو لم يتغير منذ عام 1997.

وأضاف تواضروس أنه حتى عندما أرادت شركات الاتصالات تغيير رقم هاتفه رفض ذلك.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن البابا لا يعمل بمفرده ولديه عدد من المعاونين، قائلا: "فكرت أجمع الأكاذيب بينى وبين نفسي وأرد على أكذوبة أكذوبة".



