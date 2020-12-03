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رياضة

كلام نهائي .. إنبي يصدم الأهلي بشأن خليفة أحمد فتحي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:56 م
فريق إنبي
فريق إنبي
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عمرو الحلواني
أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.


وقال عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوفه".


وأضاف: "لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ".


وأوضح ان صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادي النجوم.


وتابع: " لن نفرط في كريم فؤاد للأهلي الموسم القادم ومتمسكون باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات.. لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوي في صفوف الفريق للاعب حال رحيله".


وكان الأهلى طالب بضم كريم فؤاد لخلافة أحمد فتحى الذى رحل عن الفريق وانضم لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .


وعلى الجانب الأخر تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضربة موجعة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر .



وتأكد غياب وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان عن مواجهة طلائع الجيش بسبب استمرار إيجابية مسحة كورونا لديهم وذلك عقب خضوعهم إلى مسحة قبل عدة ساعات وفقا لما أكد الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .



وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع " فيس بوك " قائلا : " استمرار إيجابية مسحة فيروس كورونا أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وفي انتظار المسحة الجديدة خلال أيام " .



وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

 

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

 

ووجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الإتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.

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