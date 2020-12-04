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رياضة

بمشاركة النني.. آرسنال يكتسح فيينا النمساوي برباعية في الدوري الأوروبي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
النني
النني
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عبدالله هشام
حقق فريق آرسنال الفوز على منافسه رابيد فيينا النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي. 


تقدم فريق آرسنال في الدقيقة الـ10 عن طريق الكسندر لاكازيت وأضاف الثاني بابلو ماري في الدقيقة 18 وسجل الثالث إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 44 من زمن المباراة .


وفي الشوط الثاني سجل كويا كيتاغاوا لاعب فيينا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 48 وسجل هدف ارسنال الرابع  إيميل سميث روي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء .


وحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 وخرج في الشوط الثاني وشارك بدلا منه سيبايوس . 


وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل الآتي: 

حراسة المرمي : إليكس رونارسون

الدفاع : سيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك

الوسط : وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني

الهجوم : بيبي، ولاكازيت، ونيكتاه


بهذه النتيجة يحتل فريق ارسنال المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة في حين يحتل فريق مولده النرويجي المركز الثاني برصيد 9 نقاط وجاء فريق رابيد فيينا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل المجموعة فريق دوندالك بدون نقاط.
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