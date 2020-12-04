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توك شو

على طريقة عائم في بحر الغدر.. بافو يشعل برنامج أبلة فاهيتا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
المطرب اللبناني بافو
المطرب اللبناني بافو
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البهي عمرو
قال المطرب اللبناني بافو، إن بافو هو اسم يوناني، ولكن اسمه باللبناني سليم، موضحًا أنه يمتلك الجنسية اللبنانية و اليونانية.

وقام بافو خلال حواره مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» خلال حلقة اليوم من برنامج «لايڤ من الدوبلكس» بغناء أغنية انت حبيبي، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه.

وقام بافو بإشعال حماس الحضور ببرنامج " أبلة فاهيتا" وذلك بعد  " غناء أغنية لبنانى على طريقة عائم فى بحر الغدر".

وقد بدأت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» حلقة اليوم من برنامج «لايڤ من الدوبلكس» بالحديث عن أزمة كورونا، وقالت ان هناك موجة ثالثة من الفيروس.

وعرضت أبلة فاهيتا مقاطع فيديو لـ الإعلاميين أثناء حديثهم عن فيروس كورونا وتوجيه بعض النصائح للمواطنين.

وكان من بين الإعلاميين، أحمد موسى، وعمرو أديب، وتامر أمين، ومحمد على خير، مفيدة شيحة.

ووجهت أبلة فاهيتا نصائح للمواطنين، قائلة: "لازم نتلم ونلتزم بالإجراءات الاحترازية الكام يوم دول.. واهمدى يا انشراح لحد ما يبعتوا اللقاح".

وروت أبلة فاهيتا، لأول مرة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إنها كانت ترتدي ماسك "تيل وشيفون"، موضحة أنه لا يحمي من كورونا.

وأكدت أبلة فاهيتا، أنها شعرت بـ صداع فى بداية الأمر ثم بعد ذلك قامت بالمسحة التى ثبتت إنها مصابة بـ كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون أي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إن الدكتورة هالة هى من قامت بانقاذها، مؤكدة أن الدكتورة هالة صاحبة صيدلية و جارتها.

ولفتت أبلة فاهيتا إلى أن صدرها يعمل بشكل طبيعى، ولكن هناك مشكلة فى التنفس. 

وعادت أبلة فاهيتا لجمهورها بموسم جديد من برنامج "الدوبلكس"، عبر شاشة قناة ON، وطرحت القناة برومو برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس" قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للبرنامج، والذى تعرض حلقاته حصريا على شاشة ON، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء.

وظهرت أبلة فاهيتا، في البرومو وهى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

من ناحية أخرى،أعلنت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن انتهاء تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين"، وهو أحد أعمال نتفليكس العربية الأصلية، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

المسلسل من إنتاج كل من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع ASAP Productions والمنتج المنفذ أمين المصري. ويشارك في بطولة الموسم الأول كلًا من "كارو وبودي" أبناء أبلة فاهيتا، بالإضافة إلى الفنان باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله. المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت.

ويستعرض المسلسل، الذي يعد أول أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق، الجانب الإنساني لأبلة فاهيتا في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، حين تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. حيث لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟




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