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رياضة

رهان النادي الأهلي .. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في مفاوضات ضم سيرينو | شاهد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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سيد احمد
كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم لاعب الأخير أوجستين سيرينو .

ونشر احمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتب " ‏ملعب أون تايم: "صن دوانز يطلب 5 ملايين دولار في سيرينو، محاولات ومفاوضات مستمرة من النادي الأهلي للنزول بالمبلغ إلى 3 ملايين دولار، ورهان النادي الأهلي في إتمام الصفقة على رغبة اللاعب في اللعب للقلعة الحمراء" .


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في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم لاعب الأخير أوجستين سيرينو

وكشفت مصادر خاصة أن هناك انفراجة شهدتها الساعات القليلة الماضية في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم لاعب الأخير أوجستين سيرينو.


وقالت المصادر إن هناك انفراجة في إمكانية ضم سيرينو للأهلي قد بدت اليوم بعد أن وضع صن داونز بعض الشروط التي يريدها وهو ما يشير إلى قناعتهم بالموافقة علي رحيل اللاعب.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه الشديد ببقاء مروان محسن في صفوف الفريق.

وقال الجهاز الفني، إن ما تردد حول هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، مشددا على أن مروان محسن من اللاعبين المميزين داخل الفريق، ولهذا تم تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي لقناعة الجهاز بإمكانياته ودوره المؤثر مع الأهلي خاصة في المرحلة الحالية والتي تشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي، أن ترديد مثل هذه الشائعات في هذه الفترة يهدف إلى ضرب استقرار الفريق، قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، أمام طلائع الجيش، مساء يوم السبت القادم، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الإتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.
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