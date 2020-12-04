رهان النادي الأهلي .. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في مفاوضات ضم سيرينو | شاهد





ملعب أون تايم: "صن دوانز يطلب 5 مليون دولار في سيرينو، محاولات ومفاوضات مستمرة من النادي الأهلي للنزول بالمبلغ إلى 3 مليون دولار، ورهان النادي الأهلي في إتمام الصفقة على رغبة اللاعب في اللعب للقلعة الحمراء" pic.twitter.com/7tsDwTFOJT