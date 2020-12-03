موسيماني لصحفيي جنوب أفريقيا: سيرينو يريد الأهلي ولا أحرضه ضد صن داونز

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن الفريق الأحمر يسعى بقوة للتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.





وقال موسيماني في حوار عبر الفيديو كونفرانس لرابطة الصحفيين في جنوب أفريقيا: "لا يخفى على أحد أن الأهلي يريد التعاقد مع سيرينو قبل أن أتولى قيادة الفريق".





وأضاف: "بالفعل أتمنى انضمام سيرينو لكنني لا أحرضه على الرحيل".





وأكد: "رفضت من قبل رحيله عن صن داونز بهدف تحقيق النجمة الثانية واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا".





وأشار إلى أن سيرينو تلقى عرضا رسميا بالفعل للرحيل للأهلي في الموسم الجديد لكنه لا يعلم موقف صن داونز.



