للرجيم والحامل.. تعرف على فوائد العنب الأخضر

العنب من الفواكه الصيفية اللذيذة ويوجد منه أنواع كثيرة مثل العنب الأخضر، العنب الأحمر، العنب الأسود، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تساعد على حرق الدهون الزائدة.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد والأضرار العنب الأخضر...

فوائدالعنب الاخضر...

يحتوي العنب على العديد من الفيتامينات مثل ( أ، ج، ب6 ) بالإضافة إلى حمض الفوليك وبعض المعادن الهامة مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والسيلينيوم ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، ومن فوائده. ما يلي:

فوائد العنب للجهاز التنفسي...

يزيد العنب من رطوبة الرئتين، مما يجعله يساعد في علاج مرض الربو.

علاج الصداع...

يساعد عصير العنب في علاج الصداع، ومن الأفضل تناول العصير صباحًا دون إضافة الماء أو السكر له.

فوائد العنب الأخضر للجهاز الهضمي...

يعتبر العنب ملين طبيعي للأمعاء لأنه يحتوي على بعض الأحماض العضوية وسكر السليلوز Cellulose، بالإضافة إلى بعض الأملاح الذائبة، وهذه العناصر تسهل من حركة الأمعاء وتساعد الجسم على التخلص من الفضلات والتخلص من مشكلة الإمساك والوقاية من خطر الإصابة بالبواسير.

فوائد العنب الأخضر للقلب...

يحتوي العنب على بعض المواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية، حيث أنه يعمل على زيادة نسبة أكسيد النتريك في الدم، كما أثبتت بعض الدراسات أهمية عصير العنب في منع انسداد الشرايين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد العنب الاخضر للكلى...

يحتوي العنب على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد الكلى على التخلص من السموم، كما أثبتت بعض الدراسات أهمية العنب في الحفاظ على صحة الكلى وتحسين أدائها لوظائفه والعمل على وقايتها من العديد من الأمراض.

فوائد العنب الاخضر للعظام..

يحتوي على نسبة عالية من المعادن الهامة لصحة العظام كما أنه يساعد على تقوية العظام ويرفع مستوى هرمون الإستروجين عند النساء وبالتالي يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

علاج ارتفاع الكوليسترول...

يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تساعد على توازن الكوليسترول، كما أنه يحتوي على مادة (pterostilbene) التي تعمل على خفض الكوليسترول السئ في الجسم.

فوائد العنب الاخضر للمخ...

يحتوي العنب على مادة الريسفيراترول التي تقلل من مستوى ترسب البيتيدات في المخ، وبالتالي فهو يعزز من صحة المخ، ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر لذلك يجب على مرضى الزهايمر تناوله للإستفادة من فوائده.

فوائد العنب الاخضر للحامل...

يحتوي العنب على عنصر الحديد الذي يعمل على وقاية الأم الحامل من خطر الإصابة بفقر الدم ( الأنيميا ) كما أنه يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على تغذية الأم وحماية الجنين من التشوهات الخلقية، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية ومنع احتباس السوائل داخل الجسم، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لأنه قد يتداخل مع بعض الأدوية و يزيد من مخاطر النزيف

فوائد العنب الاخضر للرجيم...

يحتوي العنب على نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع كما أنه يحتوي على نسبة من السكر الطبيعي الذي يمنح الجسم الطاقة والحيوية ويقلل من تناول الطعام بالإضافة إلى احتوائه على كمية من الماء لذلك فإن العنب يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

فوائدأخرى للعنب...

يساعد على خفض ضغط الدم.

يقوي مناعة الجسم.

يحافظ على صحة العين.

يقلل من خطر الإصابة بشلل الأطفال.

يساعد على علاج مرض الربو.



أضرار العنب..

يجب الابتعاد عن تناول العنب في حالة الإصابة بمرض السكري أو قرحة المعدة كما ينصح المرضى الذين يعانون من وجود حصوات بالكلى تجنب تناوله، ويجب أيضًا غسل العنب جيدًا قبل تناوله وذلك لأنه من الفواكه التي يصعب إزالة البكتيريا والمبيدات منها.