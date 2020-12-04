لجمهور الزمالك.. مرتضى منصور: النزول لمظاهرات لن يفيدنا ونريد أن يسمعنا فخامة الرئيس

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق أن قضية القلعة البيضاء مع من يحاولون إسقاط النادي فيما وصفه بـ"مؤامرة" عبر بيان نشره منذ لحظات.









وتابع: "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا. وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".





وأضاف: "وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر : • إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. • وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب. • تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".