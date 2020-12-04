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أخبار العالم

بايدن يختار مسئولين سابقين في إدارة أوباما لقيادة المعركة ضد كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار مسئولين سابقين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لمناصب هامة للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا. 

ونقلت المجلة عن مصادر قولها إن بايدن سيعين جيف زينتس منسق البيت الأبيض لملف جائحة كورونا.

وأضافت أن فيفيك ميرثي مستشار بايدن، سيعود إلى دور الجراح العام الذي كان يشغله في عهد أوباما، ولكن بمهام أوسع نطاقا هذه المرة، مع اتساع رقعة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وقالت "بوليتيكو" أيضا إن مارسيلا نونيز سميث، وهي الرئيس المشارك في لجنة بايدن الاستشارية لشؤون كوفيد-19، ستلعب دورا رئيسيا في مواجهة الإدارة الأمريكية المقبلة للجائحة.

ومن المقرر أن يعقد أنتوني فاوتشي عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، أول محادثات جوهرية له مع الإدارة الجديدة المحتملة اليوم الخميس.

وقال فاوتشي لوسائل الإعلام إنه يتوقع إجراء نقاش شامل مع أعضاء فريق بايدن الذين يعملون على تحديد الأولويات وضمان انتقال سلس للسلطة في 20 يناير المقبل.

يذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 274 ألف شخص في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكون محاربة الفيروس من أولويات الإدارة الأمريكية المقبلة.

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