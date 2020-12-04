ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 21 بـ803 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الجمعة  4- 12-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 917 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 803 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 688 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6424  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.

وقد قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مرتبط جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقي الدول.

وأضاف خلال  أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطئ ولذلك أثر على الذهب و أن فيروس كورونا تسبب فى رفع أسعار الذهب، وأيضًا مايتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كل منهما عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.

وأوضح أنه فى حالة دخول بايدن البيت الأبيض سيكون هناك انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن إذا حدثت مشكلات بين ترامب وبايدن سترتفع أسعار الذهب وأن تأثير كورونا على أسعار الذهب ستنتهى أو ستستقر بعد عام ونصف وليس بعد فترة قريبة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا، ولذلك ننصح بشراء الذهب خلال هذه الفترة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 18 بـ 698 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-11-2020

عيار 18 بـ 698 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 21 - 11 - 2020

عيار 18 بـ 698 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 - 11 - 2020

عيار 24 بـ 913 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-11-2020

عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 11 - 2020

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور.. حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما.. وأول تعليق من صاحب فيديو سماح بنت شهاب

كفوا عن لعبة القط والفأر.. الاتحاد الأوروبي يوجه الإنذار الأخير لتركيا قبل فرض العقوبات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

بعد إصابته بكورونا.. أفشة لـ أحمد فتحي: ألف سلامة عليك

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور