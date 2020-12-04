ضبط مصنع بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية

نظمت مديرية التموين بمحافظة الاسماعيلية ، حملة مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 28 مخالفة.





وشملت الحملة، ضبط 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 مخالفات لعدم وجود حمل شهادة صحية، 2 مخالفة سلع مجهولة المصدر ، 5 مخالفات لاستخدام لافتة مخالفة لشروط الترخيص، 1 مخالفة لعدم الإعلان الأسعار ، وتحرير 1 مخالفة لإنتاج خبز غير متطابق للمواصفات و 6 مخالفات لتكريت أدوات التعجين ، 3 مخالفات لعدم أعطاء بون صرف للمواطن بالمخابز و 1 لتجميع دقيق مدعم 82 % .

وخلال الحملة التي قامت بها المديرية بأبوعطوة دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط مصنع بدون ترخيص وبحوزته سلع مجهولة المصدر والتي تضمنت 900 كمامة و 100 بنطلون.





وتمكنت الحملة بحي ثان من ضبط محل مستلزمات شيشة وبحوزته 490 علبة سجائر و 98 عبوة زيت شيشة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية.





كما تمكنت الحملة خلال التفتيش بالمخابز من ضبط مخبز سياحي بمركز ومدينة القنطرة غرب وبحوزته 7 شكائر دقيق مدعم 82 % لحيازتها لها بدون وجه حق.





في سياق آخر، انطلقت حملة مكافحة الذباب والناموس من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بالأشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة والقرى التابعة له و الوحدة المحلية بالمستقبل، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ و اللواء جمال مسعود السكرتير المساعد للمحافظة، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

واستهدفت الحملة و التي تستمر من 3 إلي 5 أيام المناطق التالية و هي ( المستقبل – المجاورات – الدائري – قرية الحجاز – الضبعية – الفردان – عين غصين +- نفيشة – أبوعطوة – ميدان عرابي – ميدان مصطفي كامل – السلطان حسين – عرايشة مصر – البحري – السكة الحديد – شارع رضا – الخامسة – الجامعة القديمة – المستشفي العام – الشارع التجاري – الكاكولا – الحرفي – سوق الحرفي )

وتتحدد فترة أستمرار الحملة حسب متطلبات كل مكان بحد أقصى خمسة أيام.









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