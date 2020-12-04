ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
نظمت  مديرية التموين بمحافظة الاسماعيلية، حملة مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 28 مخالفة.

وشملت الحملة، ضبط 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 مخالفات لعدم وجود حمل شهادة صحية، 2 مخالفة سلع مجهولة المصدر ، 5 مخالفات لاستخدام لافتة مخالفة لشروط الترخيص،  1 مخالفة لعدم الإعلان الأسعار ، وتحرير 1 مخالفة لإنتاج خبز غير متطابق للمواصفات و  6 مخالفات لتكريت أدوات التعجين ،  3 مخالفات لعدم أعطاء بون صرف للمواطن بالمخابز و  1 لتجميع دقيق مدعم 82 % . 
 
وخلال الحملة التي قامت بها المديرية بأبوعطوة دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط مصنع بدون ترخيص وبحوزته سلع مجهولة المصدر والتي تضمنت 900 كمامة و 100 بنطلون.

وتمكنت الحملة بحي ثان من ضبط محل مستلزمات شيشة وبحوزته 490 علبة سجائر و 98 عبوة زيت شيشة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية.

كما تمكنت الحملة خلال التفتيش بالمخابز من ضبط مخبز سياحي بمركز ومدينة القنطرة غرب وبحوزته 7 شكائر دقيق مدعم 82 % لحيازتها لها بدون وجه حق.

في سياق آخر، انطلقت حملة مكافحة الذباب والناموس من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية،  بالأشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة والقرى التابعة له و الوحدة المحلية بالمستقبل، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ و اللواء جمال مسعود السكرتير المساعد للمحافظة، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

 واستهدفت الحملة و التي تستمر من 3 إلي 5 أيام المناطق التالية و هي ( المستقبل – المجاورات – الدائري – قرية الحجاز – الضبعية – الفردان – عين غصين +- نفيشة – أبوعطوة – ميدان عرابي – ميدان مصطفي كامل – السلطان حسين – عرايشة مصر – البحري – السكة الحديد – شارع رضا – الخامسة – الجامعة القديمة – المستشفي العام – الشارع التجاري – الكاكولا – الحرفي – سوق الحرفي ) 

وتتحدد فترة أستمرار الحملة حسب متطلبات كل مكان بحد أقصى خمسة أيام.


اقرأ أيضا: 
ضبط مصنع بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية
ضبط مصنع بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية
ضبط مصنع بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور