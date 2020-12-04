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محافظات

صحة كفر الشيخ: نقل 13 مريضا بالعناية المركزة بمستشفى العبور لمستشفيات أخرى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:12 م
الدكتور سوسن سلام
الدكتور سوسن سلام
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محمود زيدان
أعلنت الدكتور سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اتخاذ عدة إجراءات استباقية، نظرًا لإجراء صيانة لشبكة غازات مستشفى العبور، وذلك لتلافي وقوع أضرار على مرضى العناية داخل المستشفى.

وأوضحت سوسن سلام، في بيان لها، أنه تم التنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومستشفى العبور ومستشفى الجامعة وهيئة الإسعاف لنقل واستقبال حالات العناية الفائقة وعددهم 13 حالة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى توزيع الحالات  بمستشفيات المديرية ومستشفى الجامعة.

كما وجهت وكيل الوزارة بإرسال فريق من الإدارة الهندسية بمديرية الصحة للمشاركة في أعمال الصيانة بمستشفى العبور.

وكانت الدكتورة سوسن سلام،  وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أكدت في تصريحات سابقة،أن الفرق الطبية بمبادرة رئيس الجمهورية تقوم بعملها على أكمل وجه، وتقدم خدمات الفحص والتثقيف والمشورة على مستوى محافظة كفر الشيخ .

وأضافت، سلام، أن إجمالى ما تم فحصه خلال مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع هو 79550طفل حديث الولادة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى فحص 464 ألف سيدة ضمن مبادره دعم صحة المرأة وفحص  8544 حالة ضمن مبادره صحة الأم والجنين وفحص584 ألف حاله ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة 

وأكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، على حسن معاملة المترددين وعلى اتخاذ كافه الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التزاحم  وتطهير أماكن الحملات والتأكيد على ارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الفريق الطبى والمترددين.

وتأتي انطلاق المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» عندما أعطي الرئيس شارة البدء في حملة لفحص 100 مليون مصري من فيروس سي، والأمراض غير السارية «الضغط - السمنة - السكر - الأنيميا» من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى 3 مراحل وواحدات ثابتة وأخرى متحركة تجوب كافة المدن والقرى؛ للوصول إلى الفئات المستهدفة، لم تكن تلك المبادرة بالعادية أو العابرة، ولكنها كانت الأكبر في التاريخ بشهادة الخبراء في المجال الطبي ومنظمات الصحة العالمية، وما أعطى تلك المبادرة "الأهمية الكبيرة أن خدماتها تقدم بالمجان". 

ومن أبرز مميزات تلك المبادرة الرئاسية، على مستوى الصحة العامة، القضاء على فيروس "سي"، ومحاصرة الفيروس ومنع الإصابات ونقل العدوي من المصاب إلى الأصحاء، الأمر الثاني الذي يعد أكثر أهمية وجود خريطة صحية لكافة المحافظات تضع أمام صانع القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات وفقًا للاحتياجات.

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