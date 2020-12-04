بوادر انفراجة.. قطر ترحب بوساطة أمريكية كويتية لتسوية الأزمة مع الرباعي العربي

رحبت قطر بمبادرة أمريكية كويتية للوساطة من أجل تسوية أزمة المقاطعة العربية بين قطر والرباعي العربي المكون من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.





ونشر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" كتب فيها "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية.. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".





وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.





وقال وزير خارجية الكويت أنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ماتصبوا إليه شعوب دول المنطقة.





وتابع أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.





وفي هذا الإطار أعرب أحمد ناصر عن تقديره لـ جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد.





وأكدت وسائل الإعلام الكويتية أن تلفزيون دولة الكويت يبث بيانًا يلقيه وزير الخارجية ووزير الاعلام حول آخر التطورات في المنطقة.





وعلقت دولة قطر، اليوم على التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الفترة الماضية على وجود تحركات من الولايات المتحدة ودولة الكويت لحل الأزمة القطرية المستمرة منذ 3 سنوات بسبب رفض دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لتدخل قطر في شئون الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية.





وقال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، إن هناك تقدم قبل نحو عام في حل الأزمة بفضل جهود الوساطة التي بذلتها الكويت بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى وجود تحركات جديدة في هذا الاتجاه وتأمل بلاده في أن تتيح إنهاء الخلاف، وفقًا لوكالة "رويترز".





وعلقت دولة قطر، اليوم الجمعة، على التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الفترة الماضية على وجود تحركات من الولايات المتحدة ودولة الكويت لحل الأزمة القطرية المستمرة منذ 3 سنوات بسبب رفض دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لتدخل قطر في شئون الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية.





وقال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، إن هناك تقدم قبل نحو عام في حل الأزمة بفضل جهود الوساطة التي بذلتها الكويت بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى وجود تحركات جديدة في هذا الاتجاه وتأمل بلاده في أن تتيح إنهاء الخلاف، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأوضح آل ثاني أن وحدة دول الخليج تحظى بالأهمية القصوى بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة، مضيفا: "يجب إنهاء هذه الأزمة غير الضرورية بناء على الاحترام المتبادل ومساواة حقوق جميع الدول".





وأشار آل ثاني إلى أهمية ضمان وحدة الخليج وخدمة مصالح الخليج، معربًا عن أمله في "أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.





وتابع: "الآن لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان الحل وجيزا وستتم تسوية كافة المشاكل في يوم واحد".





واستدرك قائلًا: "في قطر نحن متفائلون جدا ونتعامل إيجابا دائما مع أي مبادرة تجلب السلام إلى المنطقة".





وجاءت هذه التصريحات على خلفية تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية وقد تحدث انفراجة في هذا السبيل في غضون أيام.