التفاصيل الكاملة لـ ندوة منى زكي بالقاهرة السينمائي.. فيديوهات وصور





حالة كبيرة من الجدل، سادت خلال ندوة الفنانة منى زكي، على هامش تكريمها ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ تغيب زوجها الفنان أحمد حلمي عن حضور الندوة، على الرغم من حضوره معها في فعاليات الحفل الإفتتاحي للمهرجان يوم الأربعاء الماضي.





وتساءل المتواجدون في الندوة عن سبب غياب أحمد حلمي، عن حضور الندوة برغم دعمه الدائم لزوجته منى زكي، طوال مسيرتها، وهي كذلك أيضًا، باستثناء هذه المناسبة التي لم تجمع بين أشهر زوجين في الوسط الفني.

قالت الفنانة منى زكي خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي انها تم رفضها ثلاثة مرات قبل ان تتواجد في فيلم ايام السادات، موضحة ان الفنان احمد زكي حينما راى وجهها اخبرها انها ستكون جيدة في شخصية جيهان السادات، ولكن حينما ذهبت الي المخرج محمد خان رفضها.

وتابعت انه في المرة الثالثة كان متواجد مدير التصوير طارق التلمساني واقنع خان بانني سأكون جيدة في الدور ووافق.





قالت الفنانة منى زكى خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي انها محظوظة بالعمل وسط جيل من المبدعات، ومن أبرزهن منة شلبي، وغادة عادل، وياسمين عبد العزيز، هند صبرى.

وأضافت: افتقد جدا وجه حنان ترك على شاشة السينما لانها كانت ممثلة استثنائية.





ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز التصريحات التي قالتها منى بالجلسة الحوارية.

1- أشكر رئيس المهرجان محمد حفظي على ما قدمه في المهرجان من جهد، وأيضا زوجي الفنان احمد حلمي، وشريف عرفة، وعاطف سالم، ومحمد خان، وكل من عملت معهم في السينما واثروا في.

2- اول حلم حلمته حينما شاهدت الزوجة 13 وكنت مبهورة بخفة الدم ولذاذة الزوجة، واحببت بعدها التمثيل، واحببت ان اعيش اللحظات التي اشاهدها على الشاشة، وبدأت اتعلم كيف أعيش اللحظة، وادخل في عوالم مختلفة، لذلك انا شبعت من الناس لاني اشعر بالتواصل الدائم معهم، وعشت تجاربهم، والفن هو التواصل بين الناس.

3- بدأت التمثيل من أيام المدرسة، وكنت وراء المسرح في البداية، ولكن غابت احداهم عن المسرحية وطلبوا مني ان اتواجد بدلا منها، وحينما قدمت الدور ضحك الناس جدا، واحرجني هذا كثيرا، وبطلت أشارك في مسرح المدرسة، وحينما عدت الي مصر وجدت امي تخبرني ان محمد صبحي يريد وجوه جديده، فقلت لها اريد ان اراه وذهبت وطلبوا مني ان اكون استعراضية فتعجبت، ولكن وافقت وحينما صعدت اكتشف "صبحي" اني لم احضر شئ، وطلب من ان اذهب واتي بعد ذلك، فاخبرته انني اتيت لاراه فقط، ولكنه اصر على ان احفظ مشهد واتواجد، وذهبت بالفعل ونجحت.

4- اتسحرت بالسينما وصممت ان اظل بها واكتشف كل التفاصيل حولي، والتمثيل يشعرني بعظمة الانسان والمشاعر الخاصة به.

5- أحب اراقب الاشخاص وراء الكاميرا واتعلم منهم، لانني دائما اطمح لان اكون افضل.

6- المخرج هو البوصلة لأى عمل فني، ويملك خيوط العمل، ويخرج الفيلم او المسلسل في النهاية شبه روح المخرج.

7- انا بحب فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، وايام السادات، احكي ياشهرازاد، تيمور وشفيقة، دم الغزال، بالاضافة الي مسلسل افراح القبة.

8- استعد لفيلم مع المنتج محمد حفظي، واحضر له حاليا، واعلن هذا امام الجميع لكى ينتهى منه سريعا.

9- احب منة شلبي وبسنت شوقي، ومفتقده حنان ترك جدا، لانها كاريزما عظيمة، وصابرين خطيرة في موهبتها، وهذا الكلام ليس مجاملة، واذا حدث بين احد من جيلي خلافات سرعان مانتهى لأن الحب مسيطر.

10- أحب وضع بخور قبل ان أبدا التمثيل، واسمع المزيكا، وأذاكر مشاهدي قبلها بيوم، وعندي عيب انني لا استطيع ان اقول الكلام المكتوب كما هو، وبيسامحني الاساتذة الكبار من المخرجين.

11- طول عمري البنت المسترجلة لاني كنت شقيقة لولدين، وحينما طلبوا مني ان اجسد السندريلا تعجبت واخذت مني وقت طويل وبعد انتهاء الشخصية ظلت معي بعد الانتهاء، وايضا الشخصية التي اجسدها حاليا في مسلسل سيعرض قريبا.



12- اردت استخدام شهرتي لمساعدة كم كبير من الناس، بدأت من الفن، ووصلت الي اليونيسيف، واوقات كثيرة اهاتفهم لكى نقدم شئ اذا تأخروا.



13- في بعض الأوقات اتعصب على ابنتي، ولكن سرعان ما بعود الي طبيعتي واتعجب من نفسي لما افعله أهدأ نفسي، وتعودت كيفية التعامل معهم، وعمري ما ضربت ابنتي.

14- قمت بعمل حملة ضد التنمر، لكي اوعى الجمهور بخطورة هذا الفعل، واشعر ان هذه مسئوليتي تجاه الجمهور.

15- التواصل الاجتماعي غير حياة البشر، وانا اتوتر من التصوير، وبدأت اتعود على السوشيال ميديا، ولكن لاىيمكن ان نقيم البشر من خلالها.

أقيمت عصر اليوم الجمعة 4 ديسمبر، ندوة خاصة للفنانة منى زكي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، تحدثت فيها عن محطات في حياتها الفنية والخاصة لن تنساها حتى الآن، نرصد أهم ما فيها فيما يلي: