أيتن عامر تعيد نشر أغنية خطافة الرجالة.. وتعلق: مفيش راجل بيتخطف

أعادت الفنانة أيتن عامر نشر أغنيتها الشهيرة “خطافة الرجالة” عبر حسابها الرسمي على فيسبوك .

وكتبت أيتن عامر على الفيديو ، معلقة: “مفيش راجل بيتخطف” ، واثار التعليق الجدل بين المتابعين والجمهور حول هذا التعليق وما المقصود منه ، خاصة وأن إعادة نشر الأغنية جاءت بالتزامن مع انتشار عدد من الأخبار خلال الأيام الماضية التى تفيد بوجود حالات الإنفصال فى الوسط الفني وارتباطهم بعلاقات جديدة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وكانت روجت الفنانة أيتن عامر عن مسلسلها الجديدة “كلهم بيحبوا مودي” مع ياسر جلال، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2026.

ونشرت أيتن عامر صورة مع ياسر جلال خلال كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك؛ معلقة: “كلهم بيحبوا مودى بس مودى بيحب مين؟ استنونا في رمضان 2026 باذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا اوى ودورى فيه هيكون مفاجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.