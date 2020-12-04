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فن

منى زكى فى ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة: أفتقد حنان ترك على شاشة السينما

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:46 م
منى زكى
منى زكى
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محمد نبيل - محمد نحلة
قالت الفنانة منى زكى خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي انها محظوظة بالعمل وسط جيل من المبدعات، ومن أبرزهن منة شلبي، وغادة عادل، وياسمين عبد العزيز، هند صبرى.

وأضافت: افتقد جدا وجه حنان ترك على شاشة السينما لانها كانت ممثلة استثنائية.

وتحاور الإعلامية ريا أبي راشد في الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة، الفنانة منى زكي، التي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح أمس، بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام الجلسة الحوارية في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما.

منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

وكان لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالاضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكي".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و"عن العشق والهوى" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"دم الغزال"، وكذلك دورها الشهير في"احكي يا شهر زاد" الذي تناولت من خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا في فيلمي "أسوار القمر"، و"ولاد العم".

ومن أهم أعمالها أيضا فيلم "أيام السادات" حيث جسدت دور السيدة الأولى جيهان السادات، كما جسدت أيضا شخصية الأسطورة سعاد حسني، في مسلسل"السندريلا"، هذا بالإضافة إلى دورها البارز في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها "آسيا" و"أفراح القبة".

منى زكي متزوجة من النجم أحمد حلمي، ولديهما ثلاثة أطفال، وهي تهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات هامة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.
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