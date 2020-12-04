حقيقة غلق الحضانات بسبب كورونا؟ وزيرة التضامن تجيب

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حقيقة غلق الحضانات بسبب فيروس كورونا، مؤكدة:" لن نغلق الحضانات في الموجة الثانية الا في حالة وجود تفشٍ ورصد إصابات كثيرة بالفيروسِ".





وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" لم يتم رصد أي إصابات كورونا للأطفال أو الأخصائيين في الحضانات.





وأشارت إلى أن الوزارة استغلت فترة أزمة فيروس كورونا لإعادة تأهيل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات ذوي القدرات الخاصة، كما أن الوزارة وظفت 4.5 ألف شخص، وقدمت قروضًا لأكثر من 30 ألف شخص، و"بنك ناصر" أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل منهم لاستخدامها في كسب الرزق.





وشددت على أن الوزارة أسهمت في دعم كليات الفنون النوعية بمترجمي الإشارة، وهناك العديد من الأمور التي عملت فيها الوزارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ذوي القدرات الخاصة.





وعلى صعيد آخر، شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية جولات بين المحافظات لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج التى قامت بزيارة محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الداخلية التى عقدتها بديوان الوزارة.