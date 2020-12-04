أبرز أسلحة طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

يستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر غدًا السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





نهائي هو الأول للفريق في بطولة كأس مصر وفي كل البطولات، حيث تسعى كتيبة طارق العشري لتحقيق أول لقب في تاريخهم على حساب النادي الأهلي في مهمة تكاد تكون أقرب للمستحيلة أمام أبطال أفريقيا.





ويمتاز نادي طلائع الجيش بعدد من العناصر الجيدة، والتي بدونها لما كان الفريق طرفًا في مباراة الغد ،مطيحًا في طريقه ببيراميدز، وحامل اللقب نادي الزمالك.





أبرز الأسلحة التي يملكها الفريق والتي يعول عليها لتحقيق اللقب على حساب الأهلي:





حراسة المرمى في أمان





يحرس مرمى الجيش، الحارس محمد بسام الذي يعد من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية في وقتنا الحالي، فبسام حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة مع الطلائع في الدوري الموسم المنقضي وظهر بمستوى جيد.





لاعبو الأهلي يدعمون الفريق





يتواجد في قائمة الطلائع لمباراة الغد أكثر من لاعب مثلوا الأهلي من قبل وهم حسين السيد وإسلام محارب وعمرو جمال، وقد يصنعوا الفارق في مباراة الغد





أحمد سمير





يمر أحمد سمير بمعنويات مرتفعة بعد قيادته الفريق للتأهل للنهائي، حيث أحرز اللاعب هدفين في انتصار الطلائع على الزمالك في نصف النهائي.















في حراسة المرمى: محمد بسام – محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد علاء – حسين السيد – محمد ناصف – خالد سطوحي – علي الفيل – أحمد زولا – حسن مجدي – مصطفى الزناري

خط الوسط: مهند لاشين – إسلام محارب – أحمد سمير – فرانك ستيفن – عمرو السيسي – إبراهيما كونيه – مصطفى جمال – توني جوميز

خط الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال – ناصر منسي



وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء غد السبت على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.









وأعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في نهائي كأس مصر.