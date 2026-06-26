طردوه بره الشقة.. القبض على سيدة تعدت على زوجها بالضرب بمساعدة نجله بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من زوجته ونجله لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وطرده من المنزل بالبحيرة.







بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المُشار إليه (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله قرر بتضرره من نجله وزوجته لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات عائلية بينهم دون حدوث إصابات.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (زوجته ، نجلهما "له معلومات جنائية"- مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالسب لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.