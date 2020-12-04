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مفاجأة.. أستاذ أوبئة: لا يوجد ما يثبت استمرار تأثير لقاحات كورونا 6 أشهر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور لقاحات كورونا بعد إعلان إكسفورد توفره في الأسواق خلال إسبوعين.

وقال عنان خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الأخبارية على قناة "دي إم سي"،:"معيار بقاء الأجسام المضادة بالجسم فترة أطول هام للحكم على نجاح اللقاحات، مضيفا أن اللقاحات المقدمة حتى الآن لايوجد ما يثبت استمرارها لأكثر من 6 شهور، وأن الشركات المنتجة تأمل أن يستمر بالجسم لمدة عام.

وأشار إلى أن طرق تخزين وإمداد ونقل اللقاح من بلد لآخر، معيار هام للحكم على نجاح اللقاحات، مؤكدا أن اللقاح الذي يثبت كفائته هو اللقاح الذي يكفي هذا العدد الضخم من سكان العالم.


وتوقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء الماضي، إمكانية توافر لقاح أكسفورد، الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

وقال جونسون في تصريحات تليفزيونية: "اتوقع إمكانية توافر لقاح أكسفورد وشركة أسترازينيكا، في خلال أسابيع قليلة". 

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، الثلاثاء، تقديم طلب إلى الولايات المتحدة للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 94.1%.  

ومن جهتها، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن لجنة علمية استشارية ستعقد يوم 17 ديسمبر المقبل لمناقشة الطلب، ما يجعل لقاح مودرنا هو الثاني الذي يقترب من الحصول على التصريح عقب لقاح فايزر. 

ومن المقرر أن تناقش هيئة الغذاء والدواء أيضا إمكانية منح لقاح فايزر الأمريكي حق الاستخدام الطارئ، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 95%. 

وذكرت موديرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر  الفئات العمرية والعرقية والعرقية والجنس بالإضافة إلى تحقيق نجاح بنسبة 100٪ في منع الحالات الشديدة من المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

فيما صرح، تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا: "لدينا الآن البيانات التي تثبت أننا نمتلك لقاحا فعال، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على هذا الوباء".

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