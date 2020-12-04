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رياضة

حفلة.. فادي نجاح يضيف الهدف السابع للمقاولون أمام بطل جيبوتي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:32 م
فادي نجاح
فادي نجاح
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مجدي سلامة
أضاف فادي نجاح لـ نادي المقاولون العرب الهدف السابع أمام فريق أرتا سولار بطل جيبوتي، في المباراة التي تقام بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد أحمد داودا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدفين عن طريق التونسي سيف الدين الجزير ي في الدقائق 7 ، 10 ثم جاء هدف فاروقا في الدقيقة 22 ، وأخيرًا هدف أخر لأحمد داودا في الدقيقة 37 ثم جاء الهدف السادس في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني ثم جاء الهدف السابع عن طريق فادي نجاح في الدقيقة 66 .

ورفض حكم المباراة بدء اللقاء، بسبب تواجد العديد من الجماهير في المدرجات نتيجة بعض الأسر في مدرجات الجماهير، وتم انطلاق المباراة بعد خروج الجماهير تماما.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح المقاولون العرب.

وبدأ فريق المقاولون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود
 
خط الدفاع: فاروق نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.
 
خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح،  أحمد الشيمى، أحمد داودا.
 
الهجوم: سيف الدين الجزيرى - محمد عصام 
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