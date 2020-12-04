ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد دياب يوجه رسالة هامة للقنوات الإخوانية وجو شو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:12 م
الجزيرة
الجزيرة
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الشر تنتقد كل ما يتم فى مصر، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية هدفها الأساسي هو تدمير مصر فقط.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن القنوات الإرهابية والمذيعين الهاربين للخارج، والشاب الساخر "جو شو" يوسف حسين، ينتقد ما يقدم في القنوات المصرية، يتركون ما يحدث من خراب وتدمير فى تركيا ويتحدثون عن مصر.

وأوضح أن تلك الجماعة المجرمة التى تعمل فى قنوات الشر تحصل على أموال من تركيا وقطر من أجل الحديث عن مصر.

ولفت إلى أن القنوات الإرهابية انتقدت طلبه فى الحلقة عن ترجمة حوار السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي لـجميع اللغات وعرضها على جميع القنوات العالمية والعربية.

وأشار إلى أن، المصريين تربوا على الاحترام، أما جماعة الإخوان والعالمين فى القنوات الإرهابية لا يعلمون شيئا عن الاحترام والإعلام الحقيقي.

وفى سياق آخر تلقت جماعة الإخوان الإرهابية، ضربات موجعة في العديد من الدول حول العالم، من الولايات المتحدة مرورا إلى تركيا ووصولا إلى تونس.


البداية من الولايات المتحدة،  حيث أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إعداد مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.


وقال السيناتور تيد كروز، في تغريدة عبر "تويتر"، إن زملاءه إينهوف، وبات روبرتس، ورون جونسونن قدموا مشروع القانون للمضي قدما في معركة الولايات المتحدة مع التطرف.


وبالانتقال إلى تركيا، ألقت السلطات التركية، القبض على 23 عضوا في جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك عقب رفضها منح الجنسية إلى 50 عضوا بالجماعة.


وقالت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، إن السلطات التركية تحتجز هؤلاء الـ 23، وذلك عقب اكتشاف تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان.


ومن تونس، اعترف لطفي زيتون، المستشار السابق لزعيم حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، راشد الغنوشي، بفشل الإسلام السياسي في بلاده. 


وقال القيادي المستقيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام داخل المجتمع التونسي، مؤكدا أن الأحزاب الأنسب لحكم تونس هي "البراغماتية".


وأضاف زيتون في تصريحاته أن: "الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام في وقت ضاعت فيه مطالب الثورة بين رِكاب السياسيين". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهارب محمد علي باع القضية لما أيمن نور سرقه.. مختار نوح يفتح النار على الإخوان ويكشف ألاعيبهم لتدمير البلاد

لتركيزه على قضية التأصيل الشرعي لفكر الجماعة.. عمرو فاروق: بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية أزعج الإخوان بشدة

أمريكا.. تحركات في مجلس الشيوخ لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

انقلاب تحالف الشيطان.. تركيا تلقي القبض على 23 عضوا بالإخوان المسلمين

حالة انقسام .. مستشار الغنوشي يعترف: الإخوان فشلوا في تونس

أمريكا وتركيا وتونس.. ضربات موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

ظهور أجسام حمراء غريبة في سماء ولاية تكساس الأمريكية

احتجاجا على الغزو الإريتري والنهب.. مظاهرات في عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

أول قرار من الزمالك بشأن تجديد عقد الونش

مصرع شاب في اشتعال نار بسيارة على "صحراوي البحيرة"

زوجة موسيماني: صفقة الأهلي المنتظرة في أيد أمينة

استعدادا لغزو العالم.. مدير المخابرات الوطنية الأمريكية يكشف خطط الصين لتعديل تركيبة جنودها البيولوجية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح هاني الناظر.. خطوات الحفاظ على البشرة والشعر في الشتاء

في عيد ميلاده.. لقطات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

طريقة عمل الهريسة بوصفات مختلفة