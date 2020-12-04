أحمد دياب يوجه رسالة هامة للقنوات الإخوانية وجو شو

قال الإعلامي أحمد دياب، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الشر تنتقد كل ما يتم فى مصر، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية هدفها الأساسي هو تدمير مصر فقط.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن القنوات الإرهابية والمذيعين الهاربين للخارج، و الشاب الساخر "جو شو" يوسف حسين، ينتقد ما يقدم في القنوات المصرية، يتركون ما يحدث من خراب وتدمير فى تركيا ويتحدثون عن مصر.





وأوضح أن تلك الجماعة المجرمة التى تعمل فى قنوات الشر تحصل على أموال من تركيا وقطر من أجل الحديث عن مصر.





ولفت إلى أن القنوات الإرهابية انتقدت طلبه فى الحلقة عن ترجمة حوار السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي لـجميع اللغات وعرضها على جميع القنوات العالمية والعربية.





وأشار إلى أن، المصريين تربوا على الاحترام، أما جماعة الإخوان والعالمين فى القنوات الإرهابية لا يعلمون شيئا عن الاحترام والإعلام الحقيقي.



