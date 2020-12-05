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أستاذ طب نفسي: فيروس كورونا أصاب المصريين بالاكتئاب والوسواس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن أسوأ شيء في فيروس كورونا الوفاة، لأن الشخص في آخر أيام حياته يكون وحيدا وحتى عند الدفن يكون هناك حرص من جميع معارفه في حضور الدفن.

وأضاف المهدي خلال لقاء ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه يجب العزل المنزلي حال الإصابة بدور برد، مطالبا المصريين بالخوف من فيروس كورونا ولكن دون هلع.

وتابع: حدث الكثير من حالات الاكتئاب خلال فترة العزل الاجتماعي.. الناس اعتزلت عن العالم الخارجي لمدة 4 و5 أشهر وذلك أدى إلى حدوث حالات اكتئاب، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوسواس نتيجة الخوف من الإصابة بالفيروس.

وأكد أنه حدثت الكثير من حالات الوفاة نتيجة العزلة والخوف خلال الموجة الأولي من فيروس كورونا، وكثير من الأباء والأمهات من كبار السن توفوا بسبب العزلة وابتعاد أولادهم وأحفادهم عنهم.

واستطرد: أصبح لدينا زيادة في حالات القلق، نتيجة الخوف من الإصابة، ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وعدم القدرة على النوم، بالإضافة إلى انتشار حالات كرب ما بعد الصدمة، التي حدثت للأشخاص الذين أصيب أو توفي لديهم أحد بسبب الفيروس.
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