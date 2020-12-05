عاش ومات وحيدًا.. قصة العثور على جثة مسن كفر الدوار بعد 3 أيام من وفاته

عاش وحيدًا ومات وحيدًا، لا يعلم بامره أحد، فلم يكتشف أمره سوى نجلته بعد أن فقدت الاتصال به 3 أيام، والتي اعتادت على مهاتفته من حين لآخر للاطمئنان عليه، نظرًا لعيشه وحيدًا يُعاني من مرض الشيخوخة، لتزداد الشكوك لديها وتقرر الذهاب لزيارته لتعثر عليه جثة متعفنة في حالة تحلل داخل غرفة نومه.





تفاصيل تلك المأساة المؤلمة التي استيقظ عليها أهالي منطقة شارع الجيش بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، يرويها أحد الجيران ويُدعى "م. س"، والذي أوضح أن المتوفي كان يعيش وحيدًا في منزله منذ سنوات ويعاني من مرض الشيخوخة، مشيرًا إلى أن نجلته الوحيدة متزوجة تعيش خارج المحافظة وتعمل في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتأتي لزيارته من حين إلى آخر.

وأكد أن أهالي المنطقة لم يلاحظوا غيابه بسبب تواجده بصفة مستمرة داخل منزله، حتي فوجئوا اليوم بخبر وفاته عندما قدمت نجلته إلى المنطقة لزيارة والدها لعدم رده على هاتفه منذ 3 أيام، مضيفًا أنها فور دخولها المنزل اكتشفت وفاة والدها داخل غرفة النوم وبكامل ملابسه ومتعلقاته الشخصية.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ من أهالي منطقة الجيش بمركز كفر الدوار بالعثور على جثة رجل مسن داخل منزله.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين، وجود جثة "س. ف. ن"، 75 عاما جثة منتفخة و متحللة داخل منزله، وتم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.