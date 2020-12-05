برعاية الرئيس السيسي.. رئيس منتخب قصار القامة يكشف تفاصيل تدشين النادي "فيديو"

قال علي شعبان، مؤسس منتخب مصر لكرة القدم من قصار القامة ، إنه منذ أن اتخذ خطوة تنفيذ فكرة منتخب قصار القامة، وهو يدعمها بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني والتواصل مع ذوي القدرات الخاصة، ومنهم الكابتن أحمد المسؤول عن الفريق.





وأضاف على شعبان، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بعد إدراج الرئيس عبد الفتاح السيسي لقصار القامة ضمن أصحاب الإعاقة الحركية تم دمجهم في كل المجلات، وفي عام 2017 تمكن من تأسيس فريق لرياضة الغطس من قصار القامة ، وتنظيم 3 مهرجانات بشرم الشيخ، بحضور وزير الشباب والرياضة.





ولفت "شعبان" إلى أن نادي "نجوم مصر"، أول نادي تضامن ودمج، على مستوى العالم العربي، يتبنى قصار القامة محليا وعالميا.





في سياق متصل، قدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة لكل شخص من ذوي القدرات الخاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي وافق الخميس الماضي، 3 من ديسمبر.





وقالت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "الوزارة عملت خلال العام الماضي، على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي القدرات الخاصة، ودعمت ما يقرب من مليون و100 ألف شخص من أصحاب القدرات الخاصة، بتكلفة تصل 5 مليارات جنيه ، وأصدرت 500 ألف بطاقة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وقريبا تُصدر 300 ألف بطاقة أخرى.





وأشارت إلى أن الوزارة استغلت فترة أزمة فيروس كورونا لإعادة تأهيل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات ذوي القدرات الخاصة، كما أن الوزارة وظفت 4.5 ألف شخص، وقدمت قروضًا لأكثر من 30 ألف شخص، و"بنك ناصر" أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل منهم لاستخدامها في كسب الرزق.





وشددت على أن الوزارة أسهمت في دعم كليات الفنون النوعية بمترجمي الإشارة، وهناك العديد من الأمور التي عملت فيها الوزارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ذوي القدرات الخاصة.