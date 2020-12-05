الداخلية: ضبط 4098 مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 4098 مخالفة مرورية متنوعة.

واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4098 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و109 مخالفة السير بدون تراخيص، وضبط 5 دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





فيما تتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية بأكملها بصورة مستمرة لإغلاقها في حالة ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية.





وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة تزامنا مع دخول فصل الشتاء على الطرق.





وقالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم الاستعداد لفصل الشتاء، وستجرى غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد مستوى الشبورة المائية، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.





وأشارت المصادر إلى توجيهات اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.





وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.





وتابعت: "تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه".





وأكدت المصادر نشر الأقوال الأمنية على الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:





1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.

2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.

4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.

6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.

7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.