العلاج الحر بالشرقية: فحص ومراجعة تراخيص 309 منشأه طبية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديريه الصحة وإدارة العلاج الحر نحو إحكام الرقابة والسيطرة على الصيدليات العامة ومخازن وشركات توزيع الأدوية ومحلات المستلزمات الطبية المختلفة للتصدي للممارسات الاحتكارية غير المسئولة من ضعاف النفوس وكذلك رصد أي مخالفات بالأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحه وسلامه المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرا ًبقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشئون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي وخاصه كبار السن منهم وأصحاب الامراض المزمنة ، مشيرًا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم في مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

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ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر 2020 بفحص ومراجعة تراخيص 309 منشأه طبية بنطاق المحافظة تمثلت في فحص ومراجعة ترخيص ل ( مستشفى خاص و 13 مركزا طبيا و62 عيادة اسنان و180 عيادة خاصة و7 عيادات تخصصية و29 معمل تحاليل و 17 مركز علاج طبيعي ) وذلك للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بهذه المنشآت ورصد أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف وكيل وزارة الصحة قيام إدارة العلاج الحر خلال هذه الفترة بفحص 85 شكوي خاصة بالمواطنين والمرضي وتم العمل علي حلها فورا كما تم استصدار 455 قرار غلق و تحرير 490 محضر شرطة لمنشآت طبية خاصة تعمل بالمخالفة مؤكدا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الادوية ومعامل التحليل والمنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط ٥٨ سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .