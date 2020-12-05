مستشفى أورام الأقصر يشارك بفعاليات اليوم العالمى للطفل.. صور

شارك مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، في فعاليات اليوم العالمي للطفل تأكيدًا لدوره المجتمعي المنطلق من كونه أول صرح طبي لعلاج الأورام للكبار والأطفال بصعيد مصر، يسعى دائمًا لرفع مستوى خدمته المقدمة لجميع المرضى.





وأحيت إدارة "شفاء الأورمان" فعاليات اليوم العالمي للطفل، باعثةً فيها برسالة تؤكد الهدف السامي من خلال قسمها الجديد لعلاج سرطان الأطفال، وهو المساهمة في تخفيف الآلام عن أطفال الصعيد وتلقي العلاج بسهولة ويسر حتى الوصول إلى نسبة كبيرة من معدلات الشفاء.





وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر، إنه في خطوة مميزة أقدم المستشفى، على دعم المرحلة الثالثة والتشغيل التجريبي لمستشفى سرطان الأطفال التخصصي بالصعيد، عبر تشكيل فريق من الأطباء ذوى الخبرات العالمية لخدمة أطفال الصعيد وعلاجهم من السرطان، حيث يقود فريق العمل بالمرحلة الجديدة لأورام الأطفال الدكتور محمود زمبيلي رئيس قسم الأطفال، وهو مدرس أورام الأطفال بجامعة أسيوط وزميل جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية فى طب أورام الأطفال وزراعة النخاع، وحاليًا إستشارى أورام الأطفال فى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.



