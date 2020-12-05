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محافظات

مستشفى أورام الأقصر يشارك بفعاليات اليوم العالمى للطفل.. صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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شمس يونس
شارك مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، في فعاليات اليوم العالمي للطفل تأكيدًا لدوره المجتمعي المنطلق من كونه أول صرح طبي لعلاج الأورام للكبار والأطفال بصعيد مصر، يسعى دائمًا لرفع مستوى خدمته المقدمة لجميع المرضى.

وأحيت إدارة "شفاء الأورمان" فعاليات اليوم العالمي للطفل، باعثةً فيها برسالة تؤكد الهدف السامي من خلال قسمها الجديد لعلاج سرطان الأطفال، وهو المساهمة في تخفيف الآلام عن أطفال الصعيد وتلقي العلاج بسهولة ويسر حتى الوصول إلى نسبة كبيرة من معدلات الشفاء.

 وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر، إنه في خطوة مميزة أقدم المستشفى، على دعم المرحلة الثالثة والتشغيل التجريبي لمستشفى سرطان الأطفال التخصصي بالصعيد، عبر تشكيل فريق من الأطباء ذوى الخبرات العالمية لخدمة أطفال الصعيد وعلاجهم من السرطان، حيث يقود فريق العمل بالمرحلة الجديدة لأورام الأطفال الدكتور محمود زمبيلي رئيس قسم الأطفال، وهو مدرس أورام الأطفال بجامعة أسيوط وزميل جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية فى طب أورام الأطفال وزراعة النخاع، وحاليًا إستشارى أورام الأطفال فى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.


وحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات (ICT) نجاحات كبيرة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك بالمساهمة في تسهيل كافة الإجراءات لمرضى السرطان خلال مسيرة علاجهم المجانية داخل المستشفى، وذلك تحت إشراف المهندس خالد فاروق رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و (ICT) بالمستشفى.

قال المهندس خالد فاروق رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمستشفى شفاء الأورمان، أن غرفة مركز المعلومات (Data Center) تعتبر من أهم الغرف المساعدات الفنية للبنية التحتية والتى يتم خلالها حماية مئات المعلومات على أجهزة الكمبيوتر، من دخول وخروج المرضي ومواعيد علاجهم، وذلك يساعد على تقديم أفضل خدمة طبية ليهم.

ويضيف رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  بمستشفى شفاء الأورمان، أنه تم مؤخرًا إطلاق مبادرة "التحول الرقمي لمؤسسة شفاء الأورمان"، والتى تعتبر محور رئيسي لإنجاز جميع الأعمال الطبية والإدارية، والمساهمة في صناعة القرار وتسهيل عمل الأطباء وجميع الفرق الطبية في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على مستشفى شفاء الأورمان، وتحقيق هدف "صعيد بلاسرطان" وبناء قاعدة بيانات قوية للبحث العلمي والكشف المبكر للعمل عليها، وتسجيل التشخيصات المرضية بناءًا على المرجع العالمى للتشخيص للأمراض السرطانية ( ICD-O ).

وأوضح المهندس خالد فاروق، أنه عبر تلك المبادرة تصبح مستشفى شفاء الأورمان أول مستشفى غير هادفة للربح تقوم بتصنيع جميع البرمجيات اللازمة لتشغيل وإدارة هذا الصرح الطبي العظيم، والوقوف على منصة التحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات ليتم العمل دون ورقيات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والذي كان له دور أكبر في التخفيف لأعباء المرضى في سرعة الإجراءات في اتخاذ قرار العلاج، ووضع البروتوكول الصحيح للمرضي بشكل مميكن، ويتم متابعته بشكل قوى خلال سلسلة عمليات تربط الطبيب المعالج وجميع الأقسام الخدمة الطبية للتنفيذ السريع للإجراءات والحصول على الخدمة الطبية بالشكل المطلوب ومشاهدة النتائج الطبية، وهذا يتم حسب جميع توصيات هيئات الاعتماد الطبية.

ويقول الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه يسعى نظام «مناصفة بالتقسيط» إلى تحفيز المواطنين على التبرع من خلال استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم، حيث أن التبرع لغرفة الكمبيوتر 60000 جنيها ويمكن تقسيطها على 30 شهرا بمبلغ 2000 جنيها او خلي الخير بالمناصفة بين شخصين لمشاركة الثواب النصف بالنصف.
مستشفى أورام الأقصر يشارك بفعاليات اليوم العالمى للطفل.. صور
مستشفى أورام الأقصر يشارك بفعاليات اليوم العالمى للطفل.. صور
مستشفى أورام الأقصر يشارك بفعاليات اليوم العالمى للطفل.. صور
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