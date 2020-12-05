تنطلق 10 وتنتهي 24 ديسمبر .. ننشر تفاصيل الجدول الزمني وشروط الانتخابات الطلابية بالجامعات





7- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر. 8- اجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.





9- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديمسبر .





10- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.



11- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه. وقد أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماراثون الانتخابات الطلابية سيبدأ يوم الخميس 10 ديسمبر. وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة. وللطلاب راغبي الترشح لاتحاد الطلاب بالجامعات يعرض "صدى البلد" 8 شروط مهمة لا بد أن يتعرف عليها الطلاب: - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية. - أن يكون حسن السمعة. - أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية و ليس باقيًا للإعادة . - أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى معفين من هذا الشرط . - ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية. - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون. _ أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح . كيفية إجراء الانتخابات الطلابية ونستعرض كيفية إجراء الانتخابات الطلابية على 9 مراحل: 1- سحب وتقديم الاستمارات 2- إعلان الكشوف المبدئية. 3- تلقي الطعون 4- إعلان الكشوف النهائية. 5- بدء الدعاية الانتخابية. 6- تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي. 7- يتم إنتخاب الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات. 8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات. 9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة. ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.



6- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات .