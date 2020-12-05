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الديهي عن «المناورة ميدوزا 10»: القوات المسلحة تمتلك حاملتي طائرات من الأكبر في العالم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصي "ميدوزا -10"، قائلا:" منظر يدعو للفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة".

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تمتلك حاملتي طائرات من أكبر الحاملات في العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من فكر في استقدام هذه الحاملات.

وأشار الديهي إلى أن القوات البحرية نفذت المناورات مع القوات المشاركة وكأنها حربا حقيقية، وهذا مدعاة للفخر أننا نمتلك سلاحا وقطعا بحرية بهذا الشكل، مضيفا أن التدريب المستمر يؤدي إلى رفع المستوى.

تشهد كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط حالة من الزخم العسكري والسياسي، وذلك في ظل استعدادات باريس لزيارة مهمة سيجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية الاثنين المقبل، بالتزامن مع ختام مناورات "ميدوزا 10".

وحملت "ميدوزا 10" رسالة موجهة بشكل مباشر للنظام التركي وللداخل الليبي أيضا، بعد أن ربطت تلك المناورات مسرح العمليات في شرق المتوسط بليبيا، في ظل ما تعيشه أنقرة من ترقب لعقوبات أوروبية متوقعة، وما تشهده باريس من تحضيرات لزيارة السيسي.

وانطلقت الاثنين 30 نوفمبر مناورة "ميدوزا 10" العسكرية المشتركة في شرق البحر المتوسط، بين كل من فرنسا واليونان وقبرص ومصر والإمارات، وتستمر حتى الأحد، قبالة سواحل الإسكندرية.

ووصف الإعلام اليوناني تلك النسخة من مناورات "ميدوزا 10" بـ"المهمة للغاية" بحكم توقيت المناورة التي جاءت في ظل تصاعد التوترات بين الدول المشاركة في المناورة من جانب، وأنقرة من جانب آخر، بسبب تجاوزات سفن التنقيب التركية في شرق المتوسط ومياه كل من قبرص واليونان الإقليمية، وبالتزامن أيضا مع التدخل التركي السافر في ليبيا.

ودائما ما كانت مناورات "ميدوزا" تقتصر على الجانبين المصري واليوناني فقط، إلا أن النسخة الحالية ضمت قوات من جيوش فرنسا وقبرص والإمارات.

وكشفت صحف تركية أن مناورات "ميدوزا 10" ستشمل تدريبات عسكرية مشتركة في الطيران والبحرية، وستجرى المناورة المشتركة بين الدول الخمس على 3 مراحل، تشمل البحث والإنقاذ والحرب الإلكترونية والتدريبات السطحية والتشكيلات البحرية.
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