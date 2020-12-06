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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6/12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبلك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الاحد 06 ديسمبر- كانون الاول 2020 وفقا لما نشره خبير نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا:  يعيد الفلك إلى نفسك الاطمئنان، فتشعر بالهناء وتطلع على معلومات جيدة

عاطفيًا: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات الجميلة والمفيدة، بسبب الضغوط التي باتت كثيرة عليك

صحيًا: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أطول مدة ممكنة

برج الثور:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى حشد كبير من الناس حولك وعلاقات مهنية معقدة

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث أو التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك

برج الجوزاء:
  مهنيًا:  يتحدث الفلك خلال هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر

عاطفيًا: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقًا

صحيًا: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهدًا أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقًا

برج السرطان:
  مهنيًا: الفلك  يتحدث خلال هذا اليوم عن دراسة جيدة واتخاذ قرار مهم وحاول ان تقوم بدراسة كل قرار بدقة

عاطفيًا: تقلقك مسألة تتعلق بالشريك وتشوّش بالك، لا تفكّر فيها وركّز على الأمور المهمة

صحيًا: أنت صاحب إرادة أقوى من الصخر، وهذا ما أثبته أخيرًا على صعيد المحافظة على صحتك

برج الاسد:
مهنيًا: تكون محاطًا بزملاء رائعين جدًا ولا تفشل في أعمالك، لكن لا تجازف بسلامتك إطلاقًا

عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقتك الجيّدة بالشريك، لتبني معه أساسًا متينًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا

صحيًا: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.

برج العذراء:
 
مهنيًا:  قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ بعض السلبيات التي تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط

عاطفيًا: يزيد تدخل الآخرين بعلاقتك مع الشريك الأمور سوءًا وربما يسبب في إنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك

صحيًا: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والعاطفي، فلم تكون كذلك على الصعيد الصحي؟

:برج الميزان
       مهنيًا:يوفر لك الفلك بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح

عاطفيًا: لا تدع أحد المتطفلين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيدًا

صحيًا: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية

برج العقرب:
   مهنيًا: يزيد الفلك اليوم الأمور تعقيدًا، فلا تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة، فقد تندم عليها لاحقًا

عاطفيًا: يساورك الندم من خطأ اقترفته مع الحبيب وسبّب له الخيبة والإحباط، فتحاول التقرب منه مجددًا وتنجح في ذلك

صحيًا: انتبه لصحتك ولسلامتك، واحرص على وصول رسالتك بحذافيرها من دون تحوير أو تهميش

برج القوس:                         
مهنيًا: يدفعك الفلك  نحو آفاق جديدة أكثر وعدًا وتلتقي أشخاصًا تثير إعجابهم

عاطفيًا: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه

صحيًا: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة

برج الجدي
مهنيًا:  يحمل الفلك بعض الأخبار الجديدة والتحديا بين الأساليب القديمة والأفكار الثورية والشابة

عاطفيًا: تعيش يومًا مميزًا وتقضي وقتًا ممتعًا مع الشريك لن تنساه أبدًا لأن لقاءاتكما معًا قليلة في المدة الأخيرة

صحيًا: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتارًا قليلًا

برج الدلو:

مهنيًا:  يثير الفلك قضية شراكة وردًا لا يأتي، لكن لن تعترضك معاكسة ما واحتجاج أو استمهال يربكك

عاطفيًا: تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذي مشاعر الحبيب بل تعامله بلطف ولين

صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، بسبب ممارسة الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك

برج الحوت:      
مهنيًا: لن تدور عجلة العمل كما ترغب، استرح قليلًا واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق

عاطفيًا: شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك الى الانكماش والتحفظ، لكن التقرّب منك ليس صعبًا

صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن هنالك مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد

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