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رياضة

أحمد بلال: موسيماني ظلم ياسر إبراهيم في نهائي الكأس بعد استبعاده لـ صالح بدر بانون

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:57 م
موسيماني
موسيماني
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حسام الحارتي
وصف أحمد بلال نجم الأهلي السابق، قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالبدء بالمغربي بدر بانون أساسيًا على حساب ياسر إبراهيم، بالخاطئ. 

وقال بلال مع الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "ياسر ابراهيم قدم مستويات متميزة خلال الفترة الماضية، وكان من الأفضل البدء به للحفاظ على ثبات خط دفاع الفريق". 

وتابع: "كان يجب علي موسيماني تأخير الدفع بالمدافع المغربي لما بعد نهائي كأس مصر".

وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

سجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن أشرف ومحمد مجدى قفشة.

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.
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