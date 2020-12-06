رئيس الحسنة بشمال سيناء يحيل موظفين بالوحدة المحلية ومركز الشباب للتحقيق

تفقد اللواء أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، قرية الجدي، لمتابعة سير العمل بجميع الإدارات بالقرية والوقوف علي مدي الانضباط الموظفين العاملين والمنشآت الخدمية ، والاطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل المشاكل التي قد تواجههم، والعمل علي تلبية مصالحهم، تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
قام رئيس مدينة الحسنة، بالمرور علي الوحدة المحلية بالقرية، وتبين أنها مغلقه تماما، وتم تحويل جميع العاملين بها للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
كما قام بالمرور علي مركز الشباب والرياضة بالقرية، وأصدر تعليماته بتحويل ستة موظفين بالمركز إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
وشملت الجولة التفقدية لرئيس مدينة الحسنة، المرور علي الوحدة الصحية بالقرية، وقرر تحويل 4 موظفين من العاملين بالوحدة إلي الشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
وبالمرور علي محطة المياه بالقرية، تبين غياب جميع العاملين بالوحدة، وأنها مغلقة تماما وتم تحويل جميع العاملين بها للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
ونبه على ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط بالعمل كما نبه أيضا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بلا تهاون لكل من يخالف أو يقصر في أداء وظيفته، وذلك حفاظًا علي مصالح المواطنين في جميع القري والعمل علي خدمتهم وتوفير الخدمات لهم٠
وأعلن مجلس مدينة الحسنة، انه تم تسليم موقع أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية، لرفع المعاناة عن الأهالى بالقرية، وحل أزمة الكهرباء بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتابع رئيس مجلس مدينة الحسنة، أنه جار الانتهاء من صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحى البدوى الغربى بمدينة الحسنة، وجارى رفع كفاءة الحى بالكامل واستكمال العمل بباقى الأحياء الأخري.
وكلف أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، المهندس محمد أحمد لافى مدير الإدارة الهندسية بمعاينة تجمع الجهامات بالقرية وادي العمرو لتدعيمه بمحول كهرباء.
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قام رئيس مدينة الحسنة، بالمرور علي الوحدة المحلية بالقرية، وتبين أنها مغلقه تماما، وتم تحويل جميع العاملين بها للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
كما قام بالمرور علي مركز الشباب والرياضة بالقرية، وأصدر تعليماته بتحويل ستة موظفين بالمركز إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
وشملت الجولة التفقدية لرئيس مدينة الحسنة، المرور علي الوحدة الصحية بالقرية، وقرر تحويل 4 موظفين من العاملين بالوحدة إلي الشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
وبالمرور علي محطة المياه بالقرية، تبين غياب جميع العاملين بالوحدة، وأنها مغلقة تماما وتم تحويل جميع العاملين بها للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
ونبه على ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط بالعمل كما نبه أيضا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بلا تهاون لكل من يخالف أو يقصر في أداء وظيفته، وذلك حفاظًا علي مصالح المواطنين في جميع القري والعمل علي خدمتهم وتوفير الخدمات لهم٠
وأعلن مجلس مدينة الحسنة، انه تم تسليم موقع أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية، لرفع المعاناة عن الأهالى بالقرية، وحل أزمة الكهرباء بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتابع رئيس مجلس مدينة الحسنة، أنه جار الانتهاء من صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحى البدوى الغربى بمدينة الحسنة، وجارى رفع كفاءة الحى بالكامل واستكمال العمل بباقى الأحياء الأخري.
وكلف أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، المهندس محمد أحمد لافى مدير الإدارة الهندسية بمعاينة تجمع الجهامات بالقرية وادي العمرو لتدعيمه بمحول كهرباء.
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