فى دقائق .. حيل سريعة تخلصك من قشرة الرأس

فيما يلي قائمة بالعلاجات المنزلية، التي ستساعدك على التخلص من قشرة الرأس تمامًا.

خل التفاح:





أضيفي القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا وبعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل.





زيت جوز الهند





وصفة الليمون







بذور الحلبة







تستخدم بذور الحلبة كعلاج وقائي لقشرة الرأس يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل.







وصفة اللبن الرائب







يعد وضع اللبن الرائب على شعرك يجعله فعالًا للغاية في علاج قشرة الرأس ففي البداية ، تحتاج إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركيه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.







وصفة النيم







دلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.يقال إن زيت جوز الهند يحافظ على تغذية شعرك وعندما يخلط مع القليل من عصير الليمون يمكن أن يعالج قشرة الرأس.. اتبعي هذه النصائح البسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.أولا تحتاج إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.بمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا.بمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.يعتبر النيم علاجًا جيدًا جدًا لقشرة الرأس إليك كيفية إستخدام النيم لعلاج قشرة الرأس إليك طريقة تحضير مزيج عصير النيم قبل وضعه على شعرك وسيساعد ذلك في علاج قشرة الرأس.