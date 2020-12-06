فى دقائق .. حيل سريعة تخلصك من قشرة الرأس

بعلاجات بسيطة من مطبخك، يمكنك علاج قشرة الرأس ، بشرط ألا تكون الحالة شديدة.. إليك علاج قشرة الشعر لأنه فى كثير من الآحيان لا يفيد الشامبو، فهناك العديد من العلاجات المنزلية ا،لتي يمكنك استخدامها يوميًا وهذا سيساعدك على التخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.
تتسبب قشرة الرأس فى إنتاج المزيد من الزيت ونتيجة لذلك تبدو قشرة الرأس لزجة ودهنية على شعرك. وتعد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس.غسل الشعربالصابون و بشكل غير منتظم وعدم استخدام الشامبو باستمرار.
فيما يلي قائمة بالعلاجات المنزلية، التي ستساعدك على التخلص من قشرة الرأس تمامًا.
خل التفاح:
أضيفي القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا وبعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل.دلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.
زيت جوز الهند
يقال إن زيت جوز الهند يحافظ على تغذية شعرك وعندما يخلط مع القليل من عصير الليمون يمكن أن يعالج قشرة الرأس.. اتبعي هذه النصائح البسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.
وصفة الليمون
أولا تحتاج إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.
بذور الحلبة
تستخدم بذور الحلبة كعلاج وقائي لقشرة الرأس يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل.بمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا.
بمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.
وصفة اللبن الرائب
يعد وضع اللبن الرائب على شعرك يجعله فعالًا للغاية في علاج قشرة الرأس ففي البداية ، تحتاج إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركيه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.
وصفة النيم
يعتبر النيم علاجًا جيدًا جدًا لقشرة الرأس إليك كيفية إستخدام النيم لعلاج قشرة الرأس إليك طريقة تحضير مزيج عصير النيم قبل وضعه على شعرك وسيساعد ذلك في علاج قشرة الرأس.
تحتاجي أولًا إلى طحن بعض أوراق النيم حتى تتكون عجينة سميكة وبعد ذلك، تحتاجي إلى وضع هذا المعجون على فروة رأسك وشعرك وتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الماء.
المصدر..
medlife.com