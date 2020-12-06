شلل مرورى بالطريق الزراعى السريع لتعطل سيارة نقل أعلى كوبرى الشموت ببنها

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع شلل مرورى فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه بنها بالقرب من مدخل الشموت بسبب تعطل سيارة نقل أعلى الكوبرى من ناحية أخرى انتقلت الأجهزة المعنية والمرور للتعامل مع الواقعة.







وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى مطاردة مع الشرطة بالخانكة وأسفرت المطاردة عن ضبط المتهمين وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وأسلحة نارية وطلقات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت لمدير أمن القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بالخانكة.



وكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين أثناء مطاردتهم وهم “ع.ع.م” 20 عاطل ومقيم كفر شبين وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 465 جنيها وهاتف محمول.



كما تم ضبط "ا.س.م" 38 سنة، عاطل ومقيم منشية الجبل الأصفر الخانكة و"ح.م.م" 23 سنة عاطل وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام ومبلغ مالى 450 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.



من ناحية أخرى أمرت النيابة العامة فى القليوبية بحبس اثنين من افراد تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات واثنين من عملائها 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب والتحفظ على الأسلحة المضبوطة.



واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب قص وتوصيل الأسلاك وإعادتها لمالكيها عقب مساومتهم على دفع مبالغ مالية متخذين من دائرة قسمى شرطة أول و ثان بنها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بشلل مرورى على الطريق الزراعى السريع اتجاه بنها وتبين تعطل سيارة نقل على الطريق السريع أعلى كوبرى الشموت بمدينة بنها مما أدى توقف محدود للحركة المرورية على الطريق.