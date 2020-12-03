السيطرة على حريق بمخزن شمع بـ شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب بمخزن شمع بأحد العقارات بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة وهو ما نتج عنه إصابة مواطن، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطار من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية عن تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 26 شارع خيرى بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.





وبالمعاينة تبين أن الحريق نشوب في الدور الأراضي للعقار وهو عبارة عن مخزن شمع، كما تبين إصابة "سامح ر ر" صاحب العقار والمزن وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتمت السيطرة على الحريق على الفور وأسفر الحريق عن حرق محتويات المخزن بالكامل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب مات غرقا بنيل فرع دمياط بالقرب من كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية وتم نقل جثة المتوفى للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات المائية بالعثور على جثة " محمد ب " مقيم بالقناطر الخيرية غارقا بمياه النيل في فرع دمياط بالقرب من كوبري محمد علي وتم انتشال جثتة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقل المتوفى للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخر قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية التصريح بدفن جثة عامل بعد إطلاقه الرصاص على نفسه لمروره بضائقة مالية بسبب تراكم الديون عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.





كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى والتحفظ على أداة الواقعة وإرسالها إلى المعمل الجنائي.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بانتحار عامل بقرية العكرشة التابعة لمركز الخانكة انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث الجنائية أن الجثة لشخص يدعى "ا. م. ا" 25 سنة عامل ومقيم العكرشة أبو زعبل دائرة الخانكة.





وتبين إصابته بطلق ناري فرد روسي بالصدر من الجهة اليسرى، له فتحة دخول وخروج واسترواح هوائي بالرئة اليسرى، كما تبين أنه أطلق النار على نفسه، أثناء وجوده بمحل سكنه لمروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة نتيجة لاستدانته بمبالغ مالية لعدد من الأشخاص وعدم تمكنه من سدادها تم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.