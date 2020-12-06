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رياضة

وفاة الأسطورة الروسية فيكتور بونيديلنيك صاحب هدف التتويج بـ يورو 1960

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
فيكتور بونيديلنيك
فيكتور بونيديلنيك
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محمد السعيد
توفي صباح اليوم، أسطورة كرة القدم الروسية فيكتور بونيديلنيك، عن عمر يناهز 84 عاما.

وأعلنت ابنته أناستاسيا، وفاة الأسطورة الروسية.

كان فيكتور بونيديلنيك قاد روسيا " الاتحاد السوفيتي وقتها" بالفوز بأول بطولة أمم أووربا "  يوور" في عام 1960، بتسجيله الهدف الثاني في شباك المنتخب اليوغوسلافي في المباراة النهائية، ليتوج الاتحاد السوفيتي باللقب بعد انتهاء المباراة  2 - 1 لصالحه.

وأعلن الاتحاد الروسي عن بدء مباريات الدوري الروسي غدا الإثنين بالوقوف دقيقة حداد على روح الأسطورة بونيديلنيك.

وشارك فيكتور بونيديلنيك في 29 مباراة دولية مع الاتحاد السوفيتي سجل، خلالهما 20 هدفا.

يذكر أن فيكتور بونيديلنيك اعتزل كرة القدم نهائيا في عام 1966.
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