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محافظات

محافظ الإسكندرية: توفير استراحات للمواطنين لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:05 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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أحمد بسيوني
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الأحد، من مكتب بريد سيدي جابر، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تبدأ بجميع محافظات الجمهورية من اليوم، ولمدة ١٠ أيام متواصلة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن صرف المنحة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا مسئولي البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

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وأكد الشريف أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة والذي يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا.

جدير بالذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول من رقم ٢٠٣٠ وليس أي رقم آخر ، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لأقرب مكتب بريد تابع له لصرف المنحة ، حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة ظهر أمس السبت، في مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.

كما شهدت الشوارع الرئيسية سيولة مرورية رغم هطول الأمطار بغزارة، بينما تراكمت المياه في الشوارع الجانبية نظرا لكمية الأمطار التي سقطت على المدينة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة خلال نوة قاسم التي بدأت مساء أمس الجمعة، ولكن لم يصاحبها أمطار غزيرة حتى الآن.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وتشهد الإسكندرية والسواحل الشمالية حاليًا نوة قاسم وهي من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة الخميس الماضي.
محافظ الإسكندرية: توفير استراحات للمواطنين لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة
محافظ الإسكندرية: توفير استراحات للمواطنين لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة
محافظ الإسكندرية: توفير استراحات للمواطنين لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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