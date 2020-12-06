محافظ الإسكندرية: توفير استراحات للمواطنين لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الأحد، من مكتب بريد سيدي جابر، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تبدأ بجميع محافظات الجمهورية من اليوم، ولمدة ١٠ أيام متواصلة.





وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن صرف المنحة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا مسئولي البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.





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وأكد الشريف أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة والذي يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا.





جدير بالذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول من رقم ٢٠٣٠ وليس أي رقم آخر ، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لأقرب مكتب بريد تابع له لصرف المنحة ، حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



