قبل غلقه لأعمال المترو.. الجيزة تجهز محورًا مروريًا جديدًا بديلاً لشارع الهرم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جار وضع عدد من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ اعمال غلق جزئي أو كلى لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده أعمال إنشاء محور الاربعينى والتى أشار خلالها راشد إلى أن المحافظة تقوم حاليا بإنشاء شريان مرورى جديد ليكون بديلًا عن شارع الأهرام فى حال استدعت الأمور القيام بغلقه وهو محور محمد انور السادات "ترسا" والذى يربط بين محوري الزمر والمنصورية.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات المنزوع ملكيتها والتى تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع لاستكمال انشاء مسار المحور والبدء فى أعمال رصفه والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق.

وأكد راشد أن المحافظة سعت خلال الشهور الماضية على رفع كفاءة وتطوير ورصف عدد من الشوارع سواء المتفرعة من شارع الاهرام او الرابطة بين شارع الأهرام وشارعى الملك فيصل وترسا منها شوارع المحولات المطبعة والشعب ومستشفى الصدر واحمد كامل ومحمود سامى البارودى ونشأت وأحمد لطفى السيد والثلاثينى و فاطمة رشدى ومهران وخالد امين وسلامة الراضي وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبد النعيم والمريوطية وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية أثناء تنفيذ مترو الأنفاق .

ولفت إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة لعددًا من الشوارع الأخرى فى إطار القيام المحافظة بتطوير منظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

الجولة التى قام بها محافظ الجيزة رافقة خلالها اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس .