شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر برفقة لميس الحديدي وهنادي مهنى

نشرت الفنانة سوسن بدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها .





وظهرت سوسن بدر برفقة الفنانة هنادى مهنى والإعلامية لميس الحديدى .





وعلقت سوسن بدر قائلة :"وانبسط قوي امبارح مع الإعلامية المحترمة والسيدة الراقية @lamees_alhadidi و حبيبتي @hanadymehanna .. يارب يكون الحوار عجبكم".





أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالدور الذي قدمته خلال مسلسل خيط حرير، معقبة:" الناس كانت شايفه الشخصية شريرة لكن الشخصية كان تؤمن بمنطقها هى حماية ولادها".



وتابعت بدر خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "أون أي"، أنها تحب التدقيق فى تفاصيل أى عمل تقدمه.





وعن العمل مع الفنانة مى عز الدين، قالت بدر، احنا اصدقاء لكن أول مرة نشتغل مع بعض وعندها طاقة تمثيل كبيرة اللى طلع منها جزء صغير وميزتها المهمة جدا أنها ادامه".





وتابعت سوسن بدر قائلة مى عز الدين قائلة:" بتفكر صح وتختار صح".





و كشفت الفنانة سوسن بدر عن سبب عدم حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي بدأ اليوم، بتوافد الفنانين على السجادة الحمراء.





و نشرت الفنانة سوسن بدر صورة للفنانة منى زكي خلال تكريمها، معلقة عليها: "منى زكي الموهوبة والإنسانة المحترمة ألف مبروك وتستحقي آلاف التكريمات"، وعلقت على هذه الصورة إحدى متابعات الفنانة سوسن بدر، قائلة: "منى ومنة حلويات بلدنا وحضرتك محضرتيش ليه يا استاذة سوسن ؟".





أجابت الفنانة سوسن بدر عليها قائلة: "خايفة من الكورونا"، فسر البعض غيابها عن الحضور بهذا السبب الحقيقي فيما اعتبر الآخرون أنها ربما تمزح ومنشغلة حاليا في أعمال أخرى.





وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father"، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، ويعد هذا الفيلم التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، وتدور أحداثه ع أب مسن يرفض الاعتراف بأنه كهل، ولا يقبل المساعدات من ابنته.





وتستمر فعاليات المهرجان حتى العاشر من ديسمبر الجاري، ومن أبرز الفنانات اللواتي تواجدن في افتتاح المهرجان، هبة مجدي، ياسمين صبري، منة شلبي، هدى المفتي، أروى جودة، إلهام شاهين، منى زكي، ريهام أيمن، هنا الزاهد.







